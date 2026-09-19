I rossoblù vanno sotto due volte, poi cambiano marcia nella ripresa e firmano una grande rimonta. A segno Adornato, Fellipe Mello, Tonidandel, Vavà e Mancuso

Debutto vincente per la Pirossigeno Cosenza nel campionato di Serie A2 Élite. I rossoblù superano il Real Fabrica di Roma per 6-2, al termine di una gara iniziata in salita e ribaltata nella ripresa con una prova di carattere.

La formazione ospite sblocca il risultato al 7’53” con Iniesta, bravo a sfruttare una delle poche occasioni concesse dalla difesa rossoblù. La Pirossigeno prova a reagire e costruisce diverse opportunità, soprattutto con Mancuso, ma trova sulla propria strada un Pozzo in grande serata. Il portiere del Real Fabrica respinge anche il tiro a giro di Mancuso, che poco dopo colpisce il palo. Prima dell’intervallo Vavà e ancora Mancuso vanno vicini al pareggio, ma il primo tempo si chiude con i laziali avanti 1-0.

Nella ripresa il Cosenza cambia marcia. Dopo le occasioni di Vavà e Salamone, arriva il pareggio: al 1’33” una bella azione corale viene finalizzata da Adornato, che supera Pozzo con freddezza. Il Real Fabrica, però, torna avanti poco dopo ancora con Iniesta, autore di un gran gol con un destro all’incrocio dei pali. La Pirossigeno non si disunisce e continua ad attaccare. All’11’03” è Fellipe Mello a firmare il 2-2 con una conclusione precisa nell’angolino.

Passa poco più di un minuto e arriva il sorpasso: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Martines devia involontariamente il pallone nella propria porta. Il Cosenza prende il controllo della partita e al 16’30” trova anche il 4-2 con Tonidandel, autore di una giocata di qualità conclusa con un morbido tocco alle spalle di Pozzo.

Nel finale il Real Fabrica si sbilancia alla ricerca della rimonta e la Pirossigeno ne approfitta in contropiede. Al 19’35” arriva il gol di Vavà, mentre appena 23 secondi più tardi Mancuso completa la festa rossoblù. Finisce 6-2 per la Pirossigeno Cosenza, che inaugura così il campionato di Serie A2 Élite con una vittoria in rimonta davanti al pubblico del PalaPirossigeno.

Il tabellino

PIROSSIGENO COSENZA-REAL FABRICA DI ROMA 6-2 (0-1)

Marcatori: 7’53” pt e 7’47” st Iniesta (R), 1’33” st Adornato (C), 11’03” st Fellipe Mello (C), 12’45” st aut. Martines (R), 16’30” st Tonidandel (C), 19’35” st Vavà (C), 19’58” st Mancuso (C).

Pirossigeno Cosenza: Parisi, Tonidandel, Mancuso, Salamone, Dener, Golia, Adornato, Verardi, Corrado, Vavà, Saponara. All. Ibañes.

Real Fabrica Roma: Pozzo, Molero, Debetio, Triglia, Ugas, Antonini, Chighini, Ficara, Martines, Giove, Marino, Iniesta. All. Lucchetti.

Arbitri: Andrea Salanitro di Catania, Amedeo Lacalamita di Bari. Crono: Giovanni Loprete di Catanzaro.

Note: circa 350 spettatori. Ammoniti Marino e Ugas.