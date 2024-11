I ragazzi di mister Leo Tuoto si preparano al Memorial “Marco Buongarzone”, amichevole con due dei prossimi avversari in campionato

Mancano circa tre settimane all’inizio del campionato di Serie A calcio a 5 e la Pirossigeno Cosenza lavora duro per arrivare preparata all’esordio del 18 ottobre.

Dopo essersi presentati alla città, i ragazzi di Leo Tuoto stanno affrontando giorni di allenamento intenso. Tante esercitazioni tecnico-tattiche e tanto lavoro atletico per i lupi del futsal, con sedute sia in palestra che sul parquet. I lupi vogliono farsi trovare pronti per venerdì 27 settembre, giorno del Memorial “Marco Buongarzone”.

Si tratta di un triangolare amichevole contro il Napoli Futsal e l’Ecocity Genzano che sa di prova generale in vista del campionato, trattandosi di due delle prossime avversarie dei rossoblù. L’evento andrà in scena al Palazzetto dello Sport di Cercola, in provincia di Napoli.

Proprio gli azzurri vicecampioni d’Italia, tra l’altro, ospiteranno la Pirossigeno all’esordio. Un vero e proprio antipasto della prima giornata che testerà le condizioni dei Lupi e darà al tecnico cosentino la possibilità di capire dove migliorare per iniziare il campionato nel miglior modo possibile.