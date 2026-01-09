I lupi chiudono avanti il primo tempo grazie a Saponara e Marcelinho, ma nella ripresa subiscono la rimonta dei padroni di casa, trascinati da De Oliveira e Barichello

Altra battuta d'arresto per la Pirossigeno Cosenza, che cede il passo all'Ecocity Genzano nel match valevole per la penultima giornata d'andata di Serie A. Al PalaCesaroni il quintetto di Paniccia chiude il primo tempo in vantaggio con le reti di Saponara e Marcelinho. Nella ripresa arriva però la rimonta dei padroni di casa che vanno a segno quattro volte fissando il risultato finale sul 5-2.

La cronaca

La prima chance del match arriva al quarto minuto ed è costruita da De Oliveira, che scarica un destro di poco fuori. Occasione anche per i lupi al 5': sponda di Saponara e destro immediato di Bavaresco, pallone sul fondo ma non di molto. Su palla inattiva si sblocca al match al minuto 6: ci pensa Saponara con una deviazione sottoporta a portare avanti i suoi. Reazione Ecocity affidata al destro di Barichello sventato da Parisi. Subito dopo il duello si ripropone, ne esce ancora vincitore il portiere rossoblù. A metà tempo si rende pericoloso Marcelinho che testa i riflessi di Mammarella. Vicinissima al gol dell'1-1 la squadra di De Bella con la doppia occasione: palo di Nem e tap in fuori bersaglio di Taborda.

Ancora Ecocity in proiezione offensiva ma Parisi ci mette una pezza e impedisce all'ex Jefferson di pareggiare. Il gol è rinviato di un minuto circa e lo firma Mohabz, al sesto gol in campionato. Torna a farsi vedere la Pirossigeno poco prima dell'intervallo con Lo Cicero che raccoglie un assist di Arrieta e fa tremare il pubblico del PalaCesaroni e con un'azione insistita di Bavaresco e Saponara sventata da Mammarella. I lupi ci credono e a due secondi dal termine passano nuovamente in vantaggio con Marcelinho che spinge in fondo al sacco un piazzato di Arrieta.

Dopo 38 secondi della ripresa Taborda ristabilisce nuovamente la parità con un gran diagonale. I rossoblù potrebbero tornare avanti ma Marchio, a tu per tu con Mammarella, si fa ipnotizzare dal forte portiere di casa. Episodio chiave al 5': sugli sviluppi di un'azione confusa l'arbitro ravvisa un fallo di Bavaresco e lo ammonisce per la seconda volta. Ospiti in inferiorità numerica e Genzano che ne approfitta subito con il destro angolato e preciso di De Oliveira, 3-2 per l'Ecocity. Suona la carica Arrieta, prima pericoloso con un tiro sotto misura deviato da un difensore di casa, poi con l'assist per Marcelinho che impegna Mammarella. Al 13' viene fischiato il sesto fallo contro il Cosenza, tiro libero affidato a Micheletto che spreca mandando alto sopra la traversa.

Mister Paniccia si gioca il portiere di movimento e i lupi provano a prendere il controllo delle operazioni. Arrieta si crea l'occasione per pareggiare ma deve fare i conti con un super Mammarella. Poco dopo però sono i padroni di casa a colpire due volte con Barichello, in entrambe le occasioni con la porta sguarnita. Ci si mette anche la sfortuna sul palo di Lo Cicero a un minuto dal termine. Secondo tiro libero per l'Ecocity nelle fasi finali con Parisi che nega la gioia del gol a Jefferson. Non ci sono altre occasioni da annotare e il match si conclude con la vittoria dei padroni di casa.

Il tabellino

ECOCITY GENZANO-PIROSSIGENO COSENZA 5-2 (pt 1-2)

GENZANO: Mammarella, Gastaldo, De Oliveira, Taborda, Micheletto. Barra, Nem, Di Ponto, Mohabz, Guerini, Jefferson, Barichello. All. De Bella

COSENZA: Parisi, Marchio, Marcelinho, Lo Cicero, Arrieta. Golia, De Brasi, Adornato, Bavaresco, Vavà, Saponara, Corrado. All. Paniccia

ARBITRI: Rosario Angelo Faiella di Castellammare di Stabia e Mario Certa di Marsala. CRONO: Pasquale Giaquinto di Ostia Lido.

MARCATORI: 06'35" pt Saponara (C), 17'27" pt Mohabz (G), 19'58" pt Marcelinho (C), 00'38" st Taborda (G), 06'10" st De Oliveira (G), 16'04" st e 16'51" st Barichello (G).

NOTE: Gara disputata alle ore 19:00 al PalaCesaroni di Genzano. Ammoniti: 10'30" pt Marchio (C), 11'37" pt Vavà (C), 03'39" st Bavaresco (C), 14'57" pt Micheletto (G), 07'54" st Gastaldo (G), 08'41" st Marcelinho (C), 09'48" st Mohabz (G), 10'19" st Jefferson (G), 11'58" st Parisi (C), 19'16" st Lo Cicero (C). Espulso: al 05'46" st Bavaresco (C).