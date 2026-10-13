Al PalaPirossigeno finisce 4-0 con le reti di Mancuso, Verardi, Vavà e Saponara. La squadra di Ibañes conquista il primato solitario prima della sosta per gli impegni delle nazionali

La Pirossigeno Cosenza cala il poker davanti al proprio pubblico e si prende la vetta solitaria della classifica. Al PalaPirossigeno, i rossoblù superano la CDM Futsal con un netto 4-0. Gara in discesa già nel primo tempo con le reti di Mancuso, Verardi e Vavà. Nella ripresa Saponara chiude i conti e consegna alla squadra di Ibañes una vittoria preziosa, che vale il primato in solitaria alla vigilia della sosta per gli impegni delle nazionali.

La cronaca del match



Al primo affondo i lupi passano con il piattone preciso di Mancuso che manda il pallone sotto le gambe di Simone Parodi. Trascorrono due minuti e la squadra di casa raddoppia: sugli sviluppi di un calcio d'angolo è Verardi ad appoggiare comodamente in rete. Due a zero. Pirossigeno padrona del campo: imbucata di Dener per l'accorrente Tonidandel che manda fuori di pochissimo.

A caccia della marcatura personale il capitano rossoblù, fermato ancora una volta dal portiere ospite. Minuto 13: assist illuminante di Saponara e Vavà mette dentro il pallone del 3-0. In chiusura di frazione si fa vedere anche l'estremo difensore rossoblù Ditano con un colpo di reni ad opporsi sulla bordata di De La Varga. Si va all'intervallo con il quintetto di Ibañes sul triplice vantaggio.

La ripresa si apre con il tentativo di Dener, alla ricerca del primo gol stagionale, bloccato da Parodi. Il leit motiv del match è sempre quello e al sesto arriva il poker rossoblù firmato da Alessio Saponara. La CDM ha l'occasione per ridurre lo svantaggio ma Pietro Parodi spreca da buona posizione. Al 16' Dener si libera bene alla conclusione ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Il pivot brasiliano prova fino alla sirena finale a trovare la via del gol ma la fortuna non lo assiste. Termina 4-0 in favore della Pirossigeno, risultato che regala il primato solitario ai lupi prima della sosta per le nazionali.

Il tabellino



PIROSSIGENO COSENZA-CDM FUTSAL 4-0 (pt 3-0)

COSENZA: Ditano, Adornato, Tonidandel, Mancuso, Dener. Parisi, Salamone, Fellipe Mello, Verardi, Corrado, Vavà, Saponara. All. Ibañes

CDM: Parodi S., De La Varga, Zanello, Spadafora, D'Atri. Ibraliù, Guga, Piana, Parodi P., Cadario, Follador, Boutabouzi. All. De Jesus

ARBITRI: Antonio Carnazza di Taranto, Antonio D'Addato di Barletta. CRONO: Fortunato Zangara di Catanzaro.

MARCATORI: 03'26" pt Mancuso (CO), 05'22" pt Verardi (CO), 13'12" pt Vavà (CO), 06'47" st Saponara (C).

NOTE: Gara disputata alle ore 16:00 al PalaPirossigeno di fronte a 200 spettatori circa. Ammoniti: -.