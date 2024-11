Un punto in quattro partite: è questo il ruolino di marcia della Pirossigeno Cosenza in questo difficile inizio di stagione. I lupi del futsal sono penultimi in classifica con la peggior differenza reti del campionato (-13).

Se in attacco i goal vengono segnati – e la Pirossigeno in tal senso ha lo stesso numero di reti della Feldi Eboli seconda in classifica (10) – il problema è in difesa: con 23 segnature al passivo i rossoblù hanno subito più di tutti.

Un problema non da poco per mister Leo Tuoto, che sta provando ad applicare i giusti correttivi partita dopo partita. Nell’ultimo impegno contro la Came Treviso si sono visti dei passi in avanti ma c’è ancora da migliorare, soprattutto per quanto concerne la tenuta psicofisica durante i 40 minuti.

Devono dare tutti di più, a partire da giocatori come Titon, Jefferson e Felipinho, apparsi un po’ distratti in questo inizio di stagione. Il momentaneo 2-0 del Treviso nel match di sabato scorso nasce da un tentativo di 1 vs 1 un po’ avventato da parte del numero 91 rossoblù.

Oggi si sarebbe dovuto giocare il turno infrasettimanale contro il Meta Catania ma la partita è stata rinviata a causa del maltempo che sta minacciando la regione sicula. Testa dunque già a sabato e al match contro il Manfredonia che diventa a questo punto spartiacque per la stagione dei lupi.