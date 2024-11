Per il 35esimo turno del campionato di Serie B il Catanzaro vola a Pisa per affrontare la squadra allenata da Alberto Aquilani. Fare punti in terra toscana per le Aquile è importante per consolidare la quinta posizione e provare ad accorciare sul quarto posto che attualmente è occupato dalla Cremonese che giocherà in contemporanea contro il Venezia venerdì sera alle 20.30. I giallorossi arrivano un po’ incerottati alla gara, mister Vivarini nella conferenza stampa della vigilia ha dichiarato: «Avevamo messo già dall’inizio dell’anno in preventivo proprio il discorso che ci potessero stare dei momenti tipo questo, dove magari ti vengono a mancare due ragazzi importantissimi per noi come D’Andrea e Ghion e questo ci dispiace molto perché comunque erano dei giocatori che si stavano veramente mettendo in mostra, stavano dimostrando il loro valore quindi di conseguenza che si siano fermati adesso ci dispiace però ne prendiamo atto. Siamo pronti anche a sopperire queste mancanze».

Ma non solo D’Andrea e Ghion (stagione finita per loro), anche Stoppa e Miranda danno forfait. A comunicarlo è lo stesso Vivarini che ha parlato di problemi non gravi che però hanno costretto i due giocatori a non partire per la toscana, inoltre «Iemmello ha avuto la febbre fino a stanotte, si è allenato stamattina, vediamo un attimino domani in che condizione lo troviamo». Ma il mister comunque ci tiene a precisare: «Abbiamo una rosa ampia che può compensare sicuramente queste carenze».

Poi torna sulla gara di venerdì sera: «Sicuramente una partita da prendere con grande attenzione perché comunque incontriamo una grande squadra secondo me, una di quelle che cercano sempre di giocare la palla, di essere organizzati in diverse fasi di gioco. Per noi insomma sarà sicuramente un bel test da affrontare. Il Pisa lavora bene, con dei principi diciamo molto simili ai nostri. Per loro questa è una partita diciamo di grande importanza perché comunque hanno la possibilità di entrare nella griglia play-off quindi per noi sarà una partita vera, contro un avversario di tutto rispetto».

Vivarini parla anche del rush finale prima dei playoff: «Fino a fine anno tutte le partite sono importantissime è chiaro che noi dobbiamo provare a migliorare la nostra posizione e consolidare sempre più la nostra».

Infine ritorna sulla gara contro il Pisa: «Abbiamo preparato diverse cose per contrastare il loro atteggiamenti. Ci siamo concentrati molto su quello che noi dobbiamo fare lì a Pisa e noi dobbiamo fare anche più attenzione. Siamo pronti».

La conferenza stampa integrale