Il Crotone torna allo Scida per la seconda di tre settimane consecutive, ospitando la Casertana dopo la vittoriosa trasferta infrasettimanale a Bergamo e prima del doppio turno interno contro il Picerno. Il match, valido per la settima giornata del Girone C di Serie C, propone – come sottolineato da Longo – una delle tante sfide di equilibrio del campionato, dove nessuno può permettersi cali di concentrazione. Tutti sono dunque chiamati a una prova di sacrificio e attenzione, soprattutto per tracciare una nuova fase di forza tra le mura amiche.

Primo tempo

Con la novità dell’ultimo minuto che ha costretto Lodi Leo a sostituire Andreoni – fermato da un problema fisico ma comunque in panchina – la gara inizia con la Casertana che cerca di imporre il proprio 4-3-3 in palleggio, dopo una primissima pressione del Crotone. Al sesto minuto la prima occasione è per Bentivegna, lanciato splendidamente da Leone: il fantasista viene steso al limite da Cargnelutti, espulso dopo il controllo al VAR. Zunno arretra a terzino, con Leo centrale, fino al 12’, quando Berra subentra a Murano.

Gli ospiti prendono in mano il gioco senza eccezioni. Al 17’ Leone calcia a botta sicura dopo un’ottima azione, ma trova la respinta. Due minuti più tardi, sempre da destra, lo stesso Leone conclude e trova l’angolo giusto: Casertana in vantaggio. Gli ospiti insistono e il Crotone non riesce a uscire dalla propria metà campo. Alla mezz’ora Merelli tiene in partita i suoi respingendo un tiro di Bentivegna da sinistra, che al 33’ prova ancora ma manda fuori, evidenziando la linea difensiva troppo bassa dei padroni di casa.

Verso il 40’ il Crotone prova a rendersi più propositivo, alzando il baricentro e cercando il recupero palla. Allo scadere Maggio si fa murare in area dopo una bella iniziativa di Zunno sulla destra. Sul ribaltamento, Sandri incrocia le gambe di Casarotto e Di Francesco estrae il rosso anche per lui. Le proteste rossoblù sono veementi: Longo utilizza anche il secondo cartellino VAR, ma nel frattempo viene espulso pure il direttore generale Vrenna dalla panchina. Decisione confermata dall’arbitro, che ammonisce anche Zunno per proteste. Con un solo minuto di recupero termina una prima, incredibile frazione di gioco.

Secondo tempo

Longo inserisce Stronati e Gallo per Zunno e Maggio, mentre Coppitelli non rischia con Toscano, già ammonito, sostituendolo. Dopo alcune conclusioni da fuori, al 51’ Gallo sfiora l’impatto con la spizzata di Stronati da destra. Entrano anche Proia per Leone e Vano, che su calcio d’angolo centra la traversa. Il Crotone reagisce: Vinicius spreca una clamorosa occasione in area e, tre minuti dopo, Di Pasquale manca di un soffio l’aggancio su punizione di Stronati.

Al 64’ Proia colpisce di testa su un ottimo cross da destra, battendo Merelli e firmando lo 0-2. Il Crotone, pur avendo speso tantissimo, non si disunisce. La Casertana gestisce il possesso cercando di congelare la gara, inserendo Llano per Casarotto. Longo risponde con l’ultimo slot a disposizione, mandando in campo Piovanello e Perlingieri per Leo e Vinicius, passando a tre dietro. Su calcio d’angolo, Di Pasquale impegna severamente De Lucia.

Anche Coppitelli completa i cambi con Falasca e Galletta per Liotti e Bentivegna. Il Crotone prova ad alzare il ritmo quando possibile, con Perlingieri a supporto di Gomez. La squadra di Longo ci prova fino alla fine ma, senza rischiare quasi più nulla (se non un episodio in area reclamato da Coppitelli e non concesso al VAR), non riesce a trovare la giocata decisiva.

Il tabellino

Crotone 0 Casertana 1; reti: Proia (CA) al 64’

CROTONE 4-2-3-1: 1 Merelli, 2 Leo (dal 73’ Perlingieri), 5 Cargnelutti, 6 Di Pasquale, 23 Groppelli, 7 Vinicius (dal 73’ Piovanello), 21 Sandri, 96 Zunno (dal 46’ Stronati), 11 Murano (dal 12’ Berra), 27 Maggio (Gallo dal 46’), 9 Gomez (c). All. Longo

CASERTANA 4-3-3: 1 De Lucia, 18 Oukhadda, 13 Bacchetti, 33 Rocchi, 94 Liotti; 25 Toscano (dal 46’ Vano), 10 Leone (dal 57’ Proia), 16 Pezzella; 9 Kallon, 90 Casarotto (dal 73’ Llano), 20 Bentivegna (dal 79’ Galletta). All. Coppitelli

Ha diretto la gara il Sig. Di Francesco; ammoniti: Toscano (CA) al 31’; Zunno al 47’ p.t.; Casarotto (CA) al 73’; Oukhadda (CA) all’85’espulsi: Cargnelutti (KR) al 6’; Sandri (KR) al 46’ p.t.

