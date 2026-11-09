I neroarancio di coach Carrea espugnano il palaGoldoni e battono gli avversari 57-64

I neroarancio conquistano il quarto successo stagionale, confermandosi ancora una volta efficace lontano dal PalaCalafiore. Una prova di carattere e determinazione per gli uomini di coach Carrea, che superano la S4 Energia Vicenza per 57-64.

La Myenergy Viola ritrova il successo nella settima giornata del campionato di Serie B Nazionale, imponendosi sul parquet della S4 Energia Vicenza con il punteggio di 57-64.

Una vittoria importante per la formazione neroarancio, chiamata a reagire dopo la sconfitta casalinga contro Desio e capace di confermare il proprio rendimento positivo in trasferta. La squadra di coach Michele Carrea conduce nel punteggio per gran parte dell'incontro, costruendo un vantaggio significativo nella prima metà di gara e resistendo al tentativo di rimonta dei padroni di casa negli ultimi dieci minuti.

L'avvio è equilibrato, con Vicenza pronta a sfruttare la fisicità dei propri lunghi e la Viola impegnata a trovare ritmo e precisione offensiva. I neroarancio crescono progressivamente, chiudendo il primo periodo avanti di misura sul 15-16 grazie anche al contributo di Markovic.

È nella seconda frazione che la formazione reggina cambia passo. Una maggiore intensità difensiva e una circolazione di palla più efficace consentono alla Myenergy di prendere il controllo dell'incontro. Markovic, Taflaj e Diouf guidano l'allungo neroarancio, mentre la difesa limita le soluzioni offensive dei veneti . Il parziale di 6-18 permette alla Viola di raggiungere l'intervallo lungo sul 21-34.

Al rientro dagli spogliatoi, la squadra di Carrea prova a consolidare il vantaggio, arrivando anche sul +17. Donadoni si rende protagonista di importanti realizzazioni, mentre Taflaj continua a rappresentare un riferimento offensivo. Vicenza, però, non si arrende e trova nuove energie con Gonzalez, Tamani e Lang, riuscendo a ridurre progressivamente il divario. Il terzo quarto si chiude sul 42-51.

L'ultima frazione è combattuta. I padroni di casa aumentano la pressione difensiva e, trascinati anche dall'ex neroarancio Aguzzoli, si riportano fino a quattro lunghezze di distanza. La Viola risponde con una pesante tripla di Marini e con le iniziative di Taflaj, mantenendo il comando delle operazioni.

Nel finale il Vicenza torna a farsi minacciosa, arrivando sul 57-60, ma i neroarancio riescono a gestire i possessi decisivi. Dopo una serie di occasioni da entrambe le parti, è il capitano Gabriele Romeo a mettere il sigillo sulla vittoria, realizzando dalla lunetta i due tiri liberi che fissano il risultato sul definitivo 57-64.

Tra i protagonisti della serata spicca Celo Taflaj, miglior realizzatore neroarancio con 15 punti, seguito da Nikola Markovic e Alessio Donadoni, entrambi a quota 12. Importante anche il contributo collettivo di una squadra che, pur attraversando momenti di difficoltà, ha saputo trovare le risorse necessarie per portare a casa due punti preziosi.

La Myenergy Viola torna così a sorridere, conquistando la quarta vittoria stagionale e confermando la propria capacità di imporsi lontano dalle mura amiche.

Il tabellino

S4 Energia Vicenza – Myenergy Viola Reggio Calabria 57-64

Parziali: 15-16; 6-18; 21-17; 15-13.

Myenergy Viola Reggio Calabria: Taflaj 15, Markovic 12, Love 0, Donadoni 12, Marini 5, Carvellini 4, Diouf 7, Clark 7, Touré 0, Romeo 2.

Allenatore: Michele Carrea

S4 Energia Vicenza: Fall 0, Ojo 0, Aguzzoli 3, Polanco 2, Lang 9, Fajardo 0, Tamani Kemda 11, Gonzalez 13, Ghezzi 0, Martini 10, Frigo 0, Lynch-Daniels 9.