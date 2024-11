FOTO | Grande attesa per la tre giorni di sport e natura che animerà la cittadina, tra uscite in mare, vela paraolimpica, lezioni, divertimento. Invitati ed attesi tutti i circoli velici del Tirreno meridionale

Il distanziamento sociale imposto dal rischio sanitario non argina il movimento della vela calabrese, che a Tropea, nei giorni 26, 27 e 28 giugno rilancia alla grande la sua attività didattica. La cittadina balneare sarà teatro ideale di tante attività diportistiche: ed il Vela Day edizione 2020, giornata clou per quanti vogliano conoscere da vicino questo sport, è sgato organizzato proprio per dimostrarlo.

Tutti in barca

Campi base, uscite in mare, attività parolimpica, lezioni, incontri: Il parterre della tre giorni interamente dedicata alla disciplina, ed aperta a curiosi, appassionati, cittadini, turisti, ma soprattutto ragazzi, è quello delle occasioni più importanti.

I protagonisti

Accanto al presidente del Vela Club Tropea Sabatino La Torre, patron dell’evento, la giornata inaugurale vedrà tra gli altri la partecipazione del sindaco di Tropea Giovanni Macrì, della presidente della Federvela Calabria VI Zona Valentina Colella, dell'amministratore delegato del Porto di Tropea SpA Aristide di Salvo.

Il programma

Ecco nel dettaglio il programma: il 26 giugno, a partire dalle ore 10.30, l’apertura della manifestazione con i saluti appunto delle autorità (accanto a Macrì, Di Salvo, Colella e La Torre, i saluti del comandante Vincenzo Del Rosso, Locamare Tropea C°1° Classe). Seguirà alle 11.30 l’apertura campo base che rimarrà aperto sino alle 18, per i tre giorni del Vela Day, con lezioni che seguiranno scrupolosamente tutti i protocolli previsti dalla Fiv e permetteranno ai ragazzi di apprendere divertendosi ed in tutta sicurezza.

...in sicurezza!

A tal fine va ricordato che la manifestazione si terrà secondo le indicazioni tecnico organizzative dettate dal protocollo FIV. “Emergenza Covid 19”: pertanto, accesso e visita al campo base prevederanno gruppi di 5 persone ogni 30 minuti, alle quali preventivamente verrà misurata la temperatura dal medico del circolo velico. Il 27, oltre alle attività del campo base, via alla vela paraolimpica, grazide alla presenza ed all’impegno dell’associazione Nemo. Il 28 giugno, terzo ed ultimo giorno, sarà la volta del “Ritorno in mare”, uscita con imbarcazioni di ogni ordine e grado, che vedrà la partecipazione dei circoli vela del Tirreno Meridionale: invitati tutti coloro che amano lo sport, e vogliono festeggiare insieme il ritorno alla normalità. Alle 18,30, toccherà al presidente del Vella Club Tropea Sabatino La Torre presenziare la manifestazione di chiusura.