Slitta di una settimana l’annunciata ripresa delle gare. Domenica prossima si scenderà in campo solo per recuperare altre partite saltate per il covid

Era stata annunciata per domenica prossima, 6 dicembre, la ripartenza del torneo di Serie D seguendo le gare del calendario ufficiale e quindi ricominciando dalla 7ª giornata. Adesso tutto slitta di una settimana.

Ne ha dato comunicazione il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti. In una apposita nota si legge che “a seguito delle proposte formulate dalla Lnd, la Figc in data odierna ha trasmesso la “bozza” dell’aggiornamento del Protocollo Sanitario relativo al campionato di Serie D, ma la stessa, tuttavia, non può essere ancora pubblicata in considerazione dei necessari successivi approfondimenti di carattere medico”.

Alla luce di tutto ciò “appare necessario procedere al rinvio dell’attività agonistica prevista per domenica 6 dicembre 2020, in attesa dell’entrata in vigore del nuovo protocollo, così da consentire una opportuna programmazione degli interventi ivi previsti”.

Di conseguenza, la ripresa del campionato di Serie D slitta a domenica 13 dicembre 2020, con la calendarizzazione del programma gare previsto per lo scorso 8 novembre. Nelle date seguenti sarà sviluppato il calendario di tutte le successive gare, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari.

Domenica 6 dicembre, invece, saranno programmate le ulteriori gare da recuperare.