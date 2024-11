Brutto primo tempo per gli uomini di Zauli che pur pareggiando alla mezz’ora il vantaggio meritato di Caturano, non riescono a far nulla sul secondo gol di Castorani. Seconda frazione con gli squali che ritrovano il pari in contropiede salvando il risultato ma non la prestazione

A Potenza la vigilia di Pasqua è colorata di calcio rossoblù che sono poi i colori sociali sia dei lucani padroni di casa al Viviani, che per gli ospiti calabresi del Crotone. Match, che come gli altri del girone C della Serie C Now, vale per la trentaquattresima giornata di campionato, la quindicesima di ritorno.

Crotone in caduta libera con il nono posto fin qui raggiunto, dopo ampi tratti del campionato brillante con la formazione calabra a ridosso della parte alta della classifica, oggi, per confermare i play off risicati sono urgenti i tre punti che sono arrivati una sola volta nelle ultime 12 gare a cavallo anche della parentesi Baldini.

Padroni di casa che, dopo l'importante successo in ottica salvezza nel derby lucano con il Picerno, sono incappati nell'ultimo turno nel tredicesimo ko stagionale, andando a perdere sul campo dell'Audace Cerignola per 2-1, per i lucani i tre punti sono fondamentali per tenere a debita distanza i play out.

Primo Tempo

Dopo pochi secondi dall’inizio del gioco, c’è subito una interruzione per lancio di carta igienica e protesta dalla curva di casa, ma il tutto rientra. Il Crotone pressa altissimo e mette in qualche difficoltà la manovra del Potenza che, però, ha la prima, anche ottima, occasione con Volpe che impegna D’Alterio. Un minuto più tardi è Loiacono che stende Castorani in piena area obbligando l’arbitro Drigo a decretare rigore che Caturano non calcia benissimo, D’Alterio la tocca ma non può impedire il vantaggio del Potenza. Gli squali provano a reagire subito con un violento sinistro di Tumminello sul quale Alastra si oppone in angolo.

Sul corner successivo la difesa di casa allontana la minaccia. Fino ai 20 minuti di gioco, poi la gara diventa preda facile dei padroni di casa che controllano riuscendo anche a innescare Volpe più volte che, con Caturano, è tra i più pericolosi dei suoi, anche se al 19’ D’Alterio si deve superare per evitare il raddoppio di Castorani inseritosi da destra di testa. Al 23’ D’Alterio di nuovo impegnato su punizione cerca poi di sferzare i suoi che rimangono lenti e abulici. Al 29’ lampo con Zanellato che intercetta finalmente Gomez che di prima serve una sponda bellissima per Tumminello che con uno scavetto supera Alastra con un grandissimo goal, il primo nel 2024 che lo ha visto fuori per oltre 5 gare per infortunio.

Tre minuti e D’Ursi si divora il vantaggio dalla sinistra non centrando la porta. Ma il Crotone non riesce nemmeno ad approfittare del buon momento, riassopendosi nonostante il Potenza abbia concesso metri tanto che Tumminello calcia nuovamente verso Alastra su un campanile, mandando fuori. Ed il Potenza ripassa in vantaggio con Saporiti che crea con una ruleta a metà campo permettendo a Castorani di ritrovarsi sul lato debole nella facile condizione di superare D’Alterio. Troppo poco ed estemporanea la conclusione dentro l’area di Vitale, anche perché Caturano coglie il palo dopo l’ennesima leggerezza di Zanellato in costruzione e Candellori impegna severamente D’Alterio prima di andare al riposo con tre minuti di recupero.

Secondo tempo

Non ci sono cambi ma il Crotone prova subito a tenere il Potenza nella sua metà campo con Gomez che non approfitta al 49’ di una buona occasione a centro area. La manovra non è efficacissima ma almeno prova ad essere arrembante anche se al 52’ il Potenza si riaffaccia con un destro da fuori di Castorani, D’Alterio vola sulla destra e devia in angolo. Sul corner successivo stacca Caturano di testa mandando al lato.

Mentre la gara pare riaddormentarsi, Zauli sceglie per un triplo cambio: Felippe, Leo e Comi per Vitale, Rispoli e l’acciaccato Gomez. Al 63’ Comi appoggia a Giron che in corsa scheggia la traversa. Al 67’ D’Alterio dimostra con una uscita come dovrebbe interpretarsi una gara del genere in ogni zona del campo, così D’Ursi va via sulla destra e mette al centro per Tumminello che col sinistro firma il pari con l’undicesimo centro in campionato. Doppia sostituzione per Marchionni con Di Grazia e Asencio per Castorani e Volpe che hanno speso tantissimo. Al 78’ Tribuzzi, nuovamente in contropiede, prova da fuori.

Il Potenza comunque è quello che ci prova con forza e volontà, il Crotone con le giocate improvvise. Entra Schiattarella per Candellori a meno di 10 dal termine ed entra anche Bruzzaniti per Tribuzzi. Nonostante 6 minuti di recupero, non cambia più nulla, il Potenza non ha più risorse, al Crotone, come al solito, coraggio e garra.

Il tabellino

Potenza-Crotone 2-2

Potenza (3-5-2): Alastra; Armini, Sbraga, Hristov; Hadziosmanovic, Candellori (dall’82’ Schiattarella), Saporiti, Castorani (dal 76’ Di Grazia), Burgio; Volpe (dal 76’ Asencio), Caturano. All. Marchionni

Crotone (3-5-2): D'Alterio; Rispoli (dal 59’ Leo), Battistini, Loiacono (dall’80’ Bove); Tribuzzi (dall’88’ Bruzzaniti), Vitale (dal 59’ Felippe), Zanellato, D'Ursi, Giron; Tumminello, Gomez (dal 59’ Comi). All. Zauli

RETI: Caturano (PZ) al 9’ su rigore; Tumminello (KR) al 29’; Castorani (PZ) al 37’; Tumminello (KR) al 71’

Arbitro: Mattia Drigo

AMMONITI: Battistini (KR) al 22’; D’Ursi (KR) all’83’