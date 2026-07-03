Presentata la tappa del Beach Soccer Tour 2026 che porterà in Calabria la Poule Scudetto, la Poule Promozione e la Coppa Italia Under 20. Attesi migliaia di appassionati e un significativo indotto turistico

Praia a Mare torna a essere uno dei palcoscenici del grande beach soccer italiano. Dal 3 al 12 luglio la Beach Arena "Punto Cuore", allestita sul lungomare Sirimarco nei pressi del Lido Mambo, ospiterà la quarta tappa del Beach Soccer Tour 2026 della FIGC – Lega Nazionale Dilettanti, con 32 squadre provenienti da tutta Italia impegnate in tre competizioni ufficiali.

La tappa di Praia a Mare si articolerà in tre momenti agonistici: dal 3 al 5 luglio andrà in scena la Serie A Q8 – Poule Promozione, dal 7 al 10 luglio la Coppa Italia Q8 Under 20 e dal 10 al 12 luglio la Serie A Q8 – Poule Scudetto.

La conferenza stampa

La manifestazione è stata presentata ieri pomeriggio nella sala convegni del TH Praia a Mare – Borgo di Fiuzzi Resort & Spa.

«Praia ha accolto con grande entusiasmo questa nuova sfida e questa opportunità. Vivremo insieme una settimana di sport, divertimento e grande spettacolo, con il meglio che il beach soccer nazionale può offrire», ha detto Saverio Mirarchi, presidente Figc Lega Nazionale Dielttanti - Comitato Regionale Calabria.

La scelta di Praia a Mare

Una scelta, quella di Praia a Mare, maturata al termine di un percorso durato diversi anni. A spiegarlo è stato Roberto Desini, coordinatore del Dipartimento Beach Soccer della FIGC-Lega Nazionale Dilettanti. «Abbiamo scelto Praia a Mare soprattutto per la resilienza dell'amministrazione comunale, che per tre anni consecutivi si è candidata a ospitare questa tappa. Qui ci sarà il meglio del beach soccer italiano, con la Poule Scudetto, la Poule Promozione e la Coppa Italia Under 20».

Desini ha inoltre espresso apprezzamento per la cornice che farà da sfondo alle gare. «Da quello che abbiamo già potuto vedere la location è fantastica. Avete un mare eccezionale, e ve lo dice uno che viene dalla Sardegna».

Il title media partner Q8

Main partner del Campionato Italiano di Beach Soccer è Q8, rappresentata alla conferenza da Davide Mugnai, che ha evidenziato il significato sociale della partnership. «Per noi il beach soccer significa vicinanza alle comunità locali, promozione dei valori sani dello sport, dell'amicizia e del gioco di squadra. Essere presenti significa anche essere vicini alle persone e ai territori che ospitano queste manifestazioni».

Sport e promozione turistica

«È una manifestazione che porta una grande risonanza mediatica e anche in termini di ospitalità, perché arriva tanta gente – ha dichiarato invece Giorgio De Rosa, promoter dell’evento -. Ci sono anche le famiglie delle squadre e hanno riempito tutto il territorio per questa tappa. Saranno dieci giorni intensi e speriamo che non faccia molto caldo».

La soddisfazione del sindaco

«Praia a Mare si conferma un palcoscenico straordinario e noi abbiamo il dovere di far diventare questo palcoscenico sempre più famoso nel mondo», ha dichiarato il sindaco di Praia a Mare, Antonino De Lorenzo. «Pertanto, dopo reiterati tentativi di ottenere questa manifestazione, siamo riusciti ad avere la Serie A di beach soccer. Torna un evento molto importante – i primi eventi di beach a Praia a Mare si svolsero nei primi anni 2000, ndr -, ma torna con una forza mediatica e turistica molto più forte, perché saranno dei fine settimana di luglio di puro sport, di spettacolo e, soprattutto – ha conluso – di grandi flussi turistici in un mese che ancora è un po' debole, che è quello di luglio».