È la firma di Amarildo Leirosa a consegnare al Praiatortora la vittoria più importante della stagione. L’attaccante brasiliano, domenica scorsa ha realizzato il gol dell’1-0 sul campo dell’Isola Capo Rizzuto, risultato che ha permesso ai tirrenici di conquistare i tre punti decisivi per vincere il campionato di Eccellenza e ottenere la promozione in Serie D.

Un sigillo che impreziosisce ulteriormente una stagione da assoluto protagonista: per Leirosa sono 22 le reti complessive, suddivise tra le esperienze con PraiaTortora (10) e Vigor Rosarno (12), numeri che lo consacrano come uno dei bomber più incisivi del campionato.

Al termine della gara, il centravanti ha espresso tutta la sua soddisfazione: «Sì, sono molto felice. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, la vittoria del campionato era la cosa più importante». Parole che racchiudono il senso di una stagione costruita con continuità e determinazione. Leirosa ha poi aggiunto: «Ora possiamo goderci questo traguardo, che è stato il più cercato e desiderato, e che siamo riusciti a conquistare. Adesso è il momento di festeggiare e vivere ogni istante di questa vittoria». Un invito a celebrare un risultato storico per il club tirrenico. Non manca, infine, la dedica personale: «Lo dedico a mia figlia Giovanna, che è in Brasile».