Tra le note più liete di queste prime tredici giornate del campionato di Serie D (girone I) spicca senza dubbio il cammino della neopromossa Praiatortora, attualmente quinta in classifica — in piena zona playoff — a quota 20 punti. La compagine tirrenica sta dimostrando di possedere non soltanto una chiara identità tecnico-tattica sul rettangolo verde, ma anche una solida organizzazione societaria. Dietro questo exploit c’è una pianificazione curata nei minimi dettagli, un meccanismo ben oleato che di recente ha accolto un nuovo tassello dirigenziale: archiviato il rapporto con Ettore Meli, il club cosentino ha infatti affidato il ruolo di direttore sportivo a Francesco Marra Cutrupi. Giovane ma già navigato, il dirigente classe 1999 vanta alle spalle esperienze significative nella categoria con Sant'Agata e Ragusa.

«Entro in un meccanismo già avviato per migliorarlo ancora»

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di LaC News24, il neo-direttore sportivo ha condiviso le prime sensazioni raccolte nel nuovo ambiente, sottolineando la bontà del lavoro svolto finora dal club: «Da quello che ho avuto modo di vedere in questi primi giorni, c'è un meccanismo che finora ha funzionato in maniera perfetta. La testimonianza ne è il fatto che una neopromossa come il Praiatortora ha raccolto già a novembre 20 punti in tredici giornate ed è in zona playoff. Ho trovato una società organizzata e che ha voglia di fare bene. Entro dunque in un meccanismo già avviato e starà a me adesso muovere i fili giusti per migliorarlo ancora di più. La società mi ha prospettato un progetto a lungo termine ed era proprio ciò che stavo cercando».

Una scommessa sui giovani in campo e fuori

La scelta di puntare su un direttore sportivo under 30 conferma la filosofia verde della dirigenza del Praiatortora, una linea verde che coinvolge l'intero organigramma tecnico e la rosa a disposizione: «Proprio di questo parlavamo l'altro giorno. Mister Salvatore Viscardi ha poco più di trent'anni, mentre sia io che il vice-allenatore siamo classe 1999. Non bisogna inoltre dimenticare che da quattro o cinque domeniche stiamo giocando con quattro Under in campo e abbiamo una delle medie età più basse del girone».

Salvezza, linea verde e auto-sostenibilità

Con l'apertura delle porte del mercato alle porte e una classifica che fa sognare i tifosi, Marra Cutrupi mantiene i piedi ben piantati per terra ma traccia con chiarezza gli obiettivi presenti e futuri della società cosentina: «L'idea è quella di creare innanzitutto una società auto-sostenibile. Quanto all'organico, sicuramente non sarà facile trovare una o due pedine da inserire in un gruppo già ben amalgamato. Quest'anno la nostra linea guida principale sarà quella di raggiungere la salvezza e di lanciare più giovani possibili. Se dovessi dire una parola d'ordine sarebbe volontà di stupire».