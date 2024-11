Centrocampista, arriva in prestito con obbligo di riscatto dal Milan: «Spero di onorare questa maglia tutte le volte che entrerò in campo»

Niccolò Zanellato è un giocatore del Crotone. Presentato dal presidente del club rossoblu Gianni Vrenna, Zanellato, classe 1998, centrocampista, arriva in prestito con obbligo di riscatto dal Milan. Cresciuto nelle giovanili rossonere, ha esordito in prima squadra in questa stagione, nella gara di ritorno degli spareggi di Europa League. Tecnica, forza fisica e capacità negli inserimenti senza palla sono le sue qualità migliori.





«Sono molto contento di essere al Crotone – ha dichiarato Zanellato dopo i ringraziamenti alla società – c'è stato un interesse già da tempo. Spero di onorare questa maglia tutte le volte che entrerò in campo per ripagare tutti della fiducia».



Il presidente Vrenna ha fatto anche il punto della situazione calciomercato, che si è chiuso proprio nelle ultime ore con il prestito fino a giugno di Moussa Diaby, giovane esterno offensivo del Paris Saint Germain. In merito al mercato, ha dichiarato: «Sotto l'aspetto degli acquisti è stato molto soddisfacente. Noi avevamo degli obiettivi e abbiamo avuto la fortuna, e forse anche la scaltrezza, di potere avere già da subito Capuano, Benali e Ricci. Purtroppo in uscita c'è stato qualche calciatore che ha fatto un po' le bizze perchè contrario al trasferimento. Siamo più che soddisfatti».