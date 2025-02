Un nuovo weekend pieno di battaglie nei campi della terza serie calabrese. Una grande novità arriva dal girone B dove cambia nuovamente la capolista, mentre si muove la classifica anche per le squadre in lotta per la salvezza

Il 19° turno di Prima categoria è stato caratterizzato da prove di forza delle big ma anche di gare, in alcuni casi, giocati in campi non troppo perfetti. Il drenaggio in alcuni casi è un optional, le piogge del weekend hanno avuto il loro peso specifico, penalizzando soprattutto quei pochi giocatori più tecnici da ammirare in questi tipi di campi.

Girone A

Kratos sempre più inarrestabile, vince le gare in ogni modo e ha il miglior ruolino di tutte le partecipanti al torneo. Il San Lucido aveva chiuso in vantaggio contro la capolista, poi si è arresa all’uno-due nella ripresa dei gialloblu, che hanno esultato in 17 gare su 18. Il Diamante di misura sul Roggiano e il tris esterno del Fuscaldo sul Geppino Netti chiudono la prima parte di giornata, completata ieri pomeriggio soprattutto con risultati importanti in basso. Vince il derby Mirto sulla Themesen 2-0, strappa un pari in nove uomini Spezzano sul Bisignano 1-1, l’Acri invece si rinsalda in zona playoff col 4-0 a San Marco, mentre il Corigliano sta diventando sempre più una squadra su cui fare affidamento col 3-1 sulla Real Trebisacce.

Girone B

Tanto ritmo in testa, nelle ultime settimane sta accadendo un po’ di tutto. Nell’anticipo il Real Cosenza, sul terreno di Taverna di Montalto, ha superato la Silana 1-0, non troppo felice per il trattamento riservato ai tifosi e ora sorpassata nelle zone altissime della classifica. È il risultato che colloca la storica società giovanile bruzia in testa, approfittando del ko del Marca, 3-2 sul campo delle Stelle Azzurre. Classifica che cambia volto, anche il Rocca di Neto si rifà vivo col 2-1 sulla Brutium. Il San Fili del neo tecnico Cipparrone non è andata oltre il pari 1-1 sul campo del San Mauro, stesso risultato raggiunto da Decollatura e Cus, pari a reti bianche tra San Mango e Scandale, vittoria per 2-0 del Cutro sul Garibaldina.

Girone C

La Promosport Lamezia ha superato la Fabriziese 4-1, ma il risultato nel primo anticipo non era così scontato considerando come gli ospiti si erano portati in vantaggio, più equilibrio invece nel pari 1-1 tra Pizzo e Bivongi. Nelle gare di domenica pochi gol ma tanti risultati peculiari soprattutto guardando a chi deve mantenere la categoria. Colpaccio del Prasar 1-0 sul Mileto in chiara difficoltà, squadra di casa che lascia l’ultimo posto al Palermiti, sconfitto 2-0 dal Taverna in casa. Di misura il colpo del Piscopio al Soverato, che è in netta crisi di risultati dopo un’ottima prima parte di stagione. Senza reti Rosarnese-Laureana, altra gara da “aspettando Godot” per il Montepaone, sconfitto 2-1 dalla Sersalese.

Girone D

Le gare del sabato hanno dimostrato, ancora una volta, come ci siano tre squadre che stanno giocando un campionato a parte. Una vincerà il gruppo, le altre due andranno sicuramente da protagoniste ai playoff, grazie anche a difese abbastanza robuste. Al momento, Polistena in testa, Catona e Taurianova inseguono: le prime due vincono per 2-0 contro Gallina e Lazzaro,i giallorossi si sono imposti di misura sul terreno del San Gaetano. Il giorno festivo ha sorriso al Roccella non più ultimo dopo il 2-1 in rimonta sul Città di Siderno, mentre l’altra compagine di questa città non è andata oltre lo 0-0 contro la Bagnarese. Altro pareggio quello tra Rizziconi e Campese 1-1, slanciata la Bovese (4-1 sull’Ardore) e super blitz esterno del Gebbione, 3-2 sul campo della Gallinese.