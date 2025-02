La Calabria del calcio dilettantistico trova sempre il suo interesse nei campi della sua terza serie. I risultati più eclatanti sono maturati soprattutto negli ultimi gruppi, nel girone C ko la capolista Promosport Lamezia mentre i derby reggini sono stati intensi pur finendo in pareggio

Aumentano i gol nelle medie di giornate un po’ in tutti e quattro i gironi, a dimostrazione di come gli allenatori abbiano anche più coraggio nel cercare di portare a casa i tre punti. Il weekend in Prima come sempre concentra le sue attenzioni sulle squadre di testa ma anche su quelle piazze ancora in attesa di un pieno riscatto. Andiamo a riepilogare quanto accaduto nei quattro gruppi calabresi.

Girone A

Continua la marcia del Kratos, 3-0 contro Spezzano e gara sostanzialmente facile per la capolista. Nelle gare del sabato da registrare la vittoria di misura del Bisignano sul Trebisacce, la cinquina della Luzzese sul Fuscaldo con Alassani già in grande spolvero, nonché la rimonta del San Marco, che fa 2-2 a Corigliano. La domenica ha regalato certezze e conferme alle squadre che restano in zona playoff e, guardando anche alle distanze, vorrebbero proprio giocarli in questa stagione e non chiudere in anticipo. Così, hanno vinto Themesen 3-0 su Geppino Netti, un più che convincente Acri 4-1 sul Diamante e il Roggiano 3-1 sul Mirto Crosia, allargando anche le distanze proprio sulle squadre rimaste al centro della classifica.

Girone B

Il Marca, nelle gare di sabato, fa capire di poter restare protagonista sino alla fine con un 6-1 ad annichilire il Cirò Marina. Nell’altro anticipo risultato ad occhiale tra Cus e Stelle Azzurre, negli scontri di ieri pomeriggio da registrare come la Silana nel 2-1 sul Cutro abbia avuto qualche difficoltà, ma ha comunque mantenuto la leadership. Due colpi esterni di misura in questo turno, pesantissimo quello della Real Cosenza sul Rocca di Neto in zona playoff, di respiro invece il colpo del Decollatura a San Fili. La Garibaldina ha vinto 2-1 lo scontro salvezza contro il San Mango, lo Scandale è rimasto saldo al quinto posto col 3-0 sul San Mauro, ultimo in graduatoria.

Girone C

Nell’anticipo bel salto in avanti del Piscopio, 4-1 sulla Sersalese, ieri pomeriggio il clou invece della giornata sportiva. Domenica di sussulti per le zone alte, il Mileto ha realizzato il colpaccio di giornata battendo in casa la capolista Promosport Lamezia per 2-0. Si rifà sotto il Taverna, che ha sconfitto nello scontro diretto il Soverato per 1-0 trovandosi a due punti dalla vetta. Potrà accadere di tutto in zona playoff, il Pizzo si è imposto di misura sul campo della Real Fabriziese, il Montepaone ha superato in casa la Rosarnese per 2-1. Frenata per il Bivongi col 2-2 contro Sant’Onofrio, prestazione massiccia della Laureana, 4-1 sulla Prasar.

Girone D

In questo gruppo ben sei partite su otto si sono giocate al sabato. A spiccare, il derby finito in parità tra Taurianova e Polistena: 1-1 e situazione in classifica congelata, mentre il Catona si rifà sotto col 4-1 ad Ardore. Hanno vinto con una rete Bagnarese e Rizziconi su Gallinese e Lazzaro, match divertente quello tra Gebbione e Bovese terminato 2-3, pari per 1-1 tra Gallina e Roccella. Nei due posticipi, le maggiori attenzioni erano rivolte al super derby tra Città di Siderno e Siderno, gara molto combattuta ma con un solo gol e un relativo punto a testa. Gara decisamente da over quella a chiudere la 18esima giornata, la Campese ha vinto 4-2 contro il San Gaetano.