La ventitreesima giornata di campionato in Calabria come sempre ha regalato suspense in tutti i gironi. Da registrare la vittoria dei bisignanesi sull’Acri ad archiviare i giochi nel girone A, le altre primatiste reggono il passo

Altro turno di gol, emozioni e recriminazioni. Il mondo della Prima categoria sa essere foriero di emozioni, la qualità sta aumentando nelle ultime giornate, a beneficio anche di un pubblico che, mai come in questa stagione, sta ritrovando il gusto di seguire le partite dal vivo.

Girone A

Giochi fatti, ormai manca solo la matematica per la promozione del Kratos. Il 2-0 contro l’Acri porta i gialloblu a sette punti di distanza e una gara in meno rispetto ai rossoneri: un fardello troppo grande da recuperare a questo punto della stagione. Un po’ è lo stesso discorso del Corigliano, ma applicato alla zona playoff: riposando nel prossimo turno e col 4-1 subito contro il Bisignano la rimonta degli jonici rischia di vanificarsi sul più bello. Successi di peso del Roggiano a San Lucido 2-1 (doppietta di De Giacomo che arriva a cento gol col club) e del Diamante 3-1 in casa sul Geppino Netti negli altri incontri di sabato, passando a ieri pomeriggio da segnalare i balzi della Luzzese 2-1 sul San Marco e del Trebisacce, alla terza vittoria di fila stavolta contro il Fuscaldo 1-0. Netto e senza fronzoli il 2-0 della Themesen a Spezzano.

Girone B

Il derby bruzio in anticipo ha regalato un bel scossone, il Cus con un rigore si è imposto in trasferta contro il Real Cosenza. Il Marca resta in testa con il pari per 1-1 contro il Cutro, le sorprese però non finiscono di certo in questo campionato col Rocca di Neto che è caduto in casa, il blitz dello Scandale è maturato sul 3-1 e con l’aggancio in classifica anche da parte della Silana, che ha battuto il Garibaldina per 3-2 in una gara ricca di pathos sino alla fine. La Brutium ha regolato la pratica San Fili per 2-0, importante successo del San Mauro in zona salvezza, la squadra ultima in classifica torna alla vittoria vincendo di misura contro le Stelle Azzurre.

Girone C

Pari di sabato per 1-1 tra Piscopio e Montepaone, domenica con diversi disvalori guardando un po’ alle gare in campo: quattro gol sono stati segnati in cinque match, complessivamente ben sette nell’incontro con goleada del Bivongi, per 6-1 ha vinto sul campo della Sersalese. In tutto ciò, è stata sospesa la gara della capolista Taverna contro il Laureana sul parziale di 1-0, a reti bianche è finita Prasar-Pizzo, invece Rosarnese e Soverato vincono col minimo scarto contro Sant’Onofrio e Real Fabriziese. Un altro pari tra Palermiti e Mileto per 1-1 non muove più di tanto la classifica di entrambe.

Girone D

Il Polistena nel 3-0 contro l’Ardore ha dimostrato di non avere freni, così come il Taurianova che con lo stesso punteggio ha battuto il Gallina. Fa addirittura meglio, nelle gare del sabato, il Gebbione, straripante sul terreno del San Gaetano per 7-0: una dichiarazione di resa, in pratica, per l’ultima in classifica. Nelle gare di domenica come sempre il Catona ha rispetto alle dirette antagoniste, vincendo per 2-0 a Roccella, con un “fossato” in classifica davvero incredibile: dalla terza alla quarta in classifica ora ci sono ben 21 punti di differenza. Il tutto è dovuto ai pareggi con tanti gol ottenuti da Bovese e Bagnarese sui campi di Siderno e Rizziconi. Giornata col segno x andando a scalare, più incerti e ricchi di brio quelli già citati, più bloccati nelle intenzioni Campese-Città di Siderno con l’1-1 maturato nei minuti finali e la gara senza reti tra Gallinese e Lazzaro.