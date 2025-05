Una Promozione con i fiocchi per il Pizzo. Meritata, sofferta e sudate nel girone C, mentre c’è stato un po’ di tutto in una pazza domenica. Come consuetudine degli ultimi turni ecco valanghe di gol, calciatori in campo quasi per onore di firma e soprattutto situazioni che si sono ribaltate per gli spareggi che inizieranno da domenica prossima. Nelle sfide in alto si procederà in base alle vittorie, in quelle per salvarsi ci saranno almeno due confronti con una retrocessione per ogni gruppo.

Girone A

In questo gruppo le attenzioni maggiori erano sul posizionamento playoff, che registra alla fine l’Acri al terzo posto e due squadre che eviteranno i playout. Merito di Real Trebisacce e Mirto che, vincendo i loro relativi incontri, hanno così accumulato dieci punti di distacco sulle squadre che dovevano affrontare secondo la griglia. Ben 42 gol in sette gare: San Marco- San Lucido 3-7, Diamante-Kratos 1-3, Mirto-Bisignano 4-2, Luzzese-Acri 2-2, Real Trebisacce-Spezzano 5-2, Fuscaldo-Roggiano 6-2, Geppino Netti-Corigliano 1-2. In classifica Kratos 66 pt, Bisignano 55, Acri e Themesen 55, Roggiano 49, Fuscaldo 47, Corigliano 42, Diamante 39, San Lucido 37, Luzzese 35, Real Trebisacce 33, Mirto 30 (-1), Spezzano 20, Geppino Netti 19, San Marco 15. Playoff tra Bisignano-Roggiano e Acri-Themesen: il primo turno si giocherà domenica 18 maggio.

Girone B

Gare molto più equilibrate sul piano numerico nel girone cosentino-pitagorico. Scandale chiude al secondo posto, si salva il Cutro e le Stelle Azzurre all’ultimo respiro. Ricordando come il Marca ha vinto il campionato e il San Mango si è ritirato mesi fa, questi i risultati del 30° turno: Decollatura-Silana 0-1, Cirò-Scandale 2-2, Cutro-Real Cosenza 4-2, Marca-San Fili 1-2, San Mauro-Rocca di Neto 1-2, Stelle Azzurre-Garibaldina 1-0. La classifica finale quindi registra il primato del Marca a 56 punti, poi Scandale e Rocca di Neto 51, Silana 50, Real Cosenza 49, Brutium Cosenza 33, Decollatura 32, Cirò 31 (-1), Cutro e Cus 29, Stelle Azzurre 28, San Fili 27, Garibaldina 21, San Mauro 18. Per gli spareggi playoff in campo Scandale-Real Cosenza e Rocca di Neto-Silana, dall’altra parte per evitare la retrocessione San Fili-Garibaldina.

Girone C

La festa del Pizzo è proseguita in tutta la giornata di ieri dopo il triplice fischio finale, premiando un gruppo che ha giocato con ritmi costanti, senza lasciarsi prendere dal sopravvento quando si alternavano altre squadre in vetta. Rammarico per le squadre playoff ma anche in basso dove un turno playout sarà evitato. Tanti gol, ben 36, distribuiti così: Pizzo-Montepaone 3-0, Bivongi-Mileto 5-1, Sersalese-Soverato 3-8, Prasar-Taverna 3-1, Rosarnese-Palermiti 3-1, Sant’Onofrio-Laureana 1-2 e Promosport-Piscopio 3-2. Dopo trenta giornate, Pizzo campione con 58 punti, Soverato 56, Promosport 54, Bivongi 51, Taverna 50, Piscopio 44, Montepaone 41, Rosarnese 36, Mileto 34, Laureana 33, Sant’Onofrio e Real Fabriziese 32, Prasar 27, Palermiti 22, Sersalese 16 (-1). Ai playoff giocheranno Promosport-Bivongi e Soverato-Taverna, nelle zone caldissime spareggio tra Real Fabriziese e Prasar.

Girone D

Si giocava per le statistiche e per definire qualche altro dettaglio in basso tra chi doveva salvarsi direttamente e quante affronteranno così i playout. Il Polistena si congeda dal girone col 5-0 contro il San Gaetano: la squadra che ha fatto più punti in Prima ha battuto quella che ne ha realizzato di meno e ha subito più gol di tutti, ben 122. A proposito di reti, è del Catona il record della squadra che ha siglato più reti con 80 marcature. I risultati: Polistena-San Gaetano 5-0, Catona-Città di Siderno 4-2, Gallinese-Taurianova 3-2, Ardore-Bagnarese 5-2, Gebbione-Lazzaro 1-0, Bovese-Gallina 0-2, Roccella-Rizziconi 6-0, Siderno-Campese 0-1. In classifica quindi il Polistena chiude a 79 punti, Taurianova 72, Catona 69, Città di Siderno 42, Bovese 40, Bagnarese, Rizziconi 39, Gebbione 38, Gallinese 37, Ardore, Lazzaro 36, Campese 35, Siderno 32, Gallina 31, Roccella 29, San Gaetano 8. Un turno playoff, quello previsto tra Taurianova e Catona, in basso per evitare la Seconda scontri tra Campese-Roccella, Siderno-Gallina.