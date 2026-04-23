A 180 minuti dalla fine del campionato di Promozione B, niente è stato ancora scritto e ogni verdetto nelle zone alte è aperto a qualsiasi ipotesi. Intensa e serrata soprattutto la volata playoff dove persiste incertezza ed equilibrio. Tra le squadre che stanno sgomitando c'è anche la Pro Pellaro, attualmente quarta a quota 54 punti a meno uno da Sc Soverato e con una sola lunghezza di vantaggio su Bovalinese e Ardore.

Parla Catalano

Domenica scorsa la compagine bianconera ha rispettato il pronostico battendo agevolmente il fanalino di coda e già retrocesso Bianco, infilando la sua quarta vittoria di fila nonché il suo nono risultato utile consecutivo.

Un momento decisamente positivo che dovrà però continuare necessariamente nel prossimo turno, dal momento che ci sarà lo scontro diretto proprio contro Sc Soverato e che potrebbe valere il destino nei playoff. Sulla volata finale si è espresso Alessandro Catalano, ai microfoni di LaC News24: «Contro il Bianco abbiamo rispettato il pronostico ma, a prescindere dai valori in campo, proprio queste erano e sono le partita in cui mostrare maturità. All'orizzonte adesso c'è forse la partita più importante del nostro campionato e che può segnare il nostro destino, senza dimenticare che giocheremo contro una delle formazioni più forti del girone».

Maturità bianconera

Un percorso lineare quello bianconero e vissuto costantemente ai vertici della classifica o, comunque, in orbita delle prime cinque. Una consapevolezza che si è trasformata in forza nel corso del tempo, come afferma lo stesso centrocampista: «Fin dall'inizio l'obiettivo era quello di centrare la zona playoff, anche perché sapevamo di essere forti e di avere uno staff capace, quando hai tali valori è normale che l'obiettivo deve essere questo. La possibilità di entrarci c'è, inutile nasconderci. Se domenica vinciamo saremmo praticamente dentro».

Tra i tanti dati stagionali registrati dalla formazione di mister Giuseppe Aquilino, ce ne sono due in particolare. Uno riguarda il fatto che la Pro Pellaro è la squadra più prolifica in zona Cesarini (ultimi dieci minuti) con ben quattordici reti segnate, l'altro invece la attesta come la formazione che ha effettuato più rimonte, centrando la vittoria o il pareggio da una situazione di svantaggio, anche se questo può essere visto con un doppio occhio. Ecco il pensiero di Catalano: «Fare tanti gol negli ultimi minuti e anche le rimonte è segno di grande maturità da parte nostra, poiché sappiamo che ogni gara dura oltre i novanta minuti».