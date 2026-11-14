Profumo di playoff nella dodicesima giornata del campionato di Serie D (girone I). Tra gli incroci più attesi del turno spicca senza dubbio la sfida d’alta classifica tra due rivelazioni assolute del torneo: la neopromossa Praiatortora, sesta a quota 18 punti, e i pari grado siciliani dell’Avola, attualmente quarti con una sola lunghezza di vantaggio. Un match dal peso specifico elevatissimo per i piani nobili della graduatoria, dove entrambe le formazioni hanno già ampiamente dimostrato di poter recitare un ruolo da protagoniste ben oltre il semplice obiettivo salvezza.

Le parole di Candelma

A presentare la sfida in casa biancazzurra è Michele Candelma, talentuoso esterno diciottenne che, al suo primo anno con la maglia tirrenica, si è subito ritagliato uno spazio importante nello scacchiere della squadra: «Sicuramente non mi aspettavo un avvio di stagione così positivo da parte nostra – ammette con sincerità il giovane calciatore – ma questi risultati sono il frutto diretto del grande lavoro che stiamo portando avanti fin dal ritiro estivo».

Un percorso di crescita collettivo che sta esaltando anche le qualità individuali del classe 2008, deciso però a non accontentarsi: «Per quanto riguarda il mio rendimento personale, sono soddisfatto delle prestazioni offerte finora, ma so che non basta e devo continuare a spingere. Il merito è soprattutto della squadra e dello staff tecnico: qui ho trovato un ambiente ideale, mi trovo davvero bene e questo mi permette di esprimermi al meglio in campo».

Testa al match

Archiviata la soddisfazione per l'ottimo inizio di torneo, l'attenzione del gruppo è ora interamente rivolta al big match contro l'Avola, un appuntamento che il Praiatortora affronta con tanta voglia di rivalsa dopo l'ultimo turno di campionato: «Affronteremo una grande squadra – conclude Candelma – ma noi daremo tutto fino all'ultimo minuto. Abbiamo grande fame perché vogliamo riscattare immediatamente la sconfitta interna subita contro il Trapani. L'obiettivo è uno solo: tornare alla vittoria».