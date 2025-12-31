Il Rende Calcio 1968 ha annunciato ufficialmente il cambio in panchina. La società aveva infatti comunicato ieri sera la rescissione consensuale del rapporto con mister Massimo De Lio, ringraziandolo per l’impegno, la professionalità e il lavoro svolto alla guida della prima squadra, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera.

Stamattina, al posto di De Lio, è stato ufficializzato Antonio Germano, che lascia il ruolo di allenatore in seconda alla DB Rossoblù Luzzi per guidare i biancorossi. Germano, che aveva chiuso la sua carriera da calciatore proprio a Rende indossando la fascia di capitano, torna dunque a casa con l’obiettivo di guidare la squadra verso la salvezza.

Dopo un buon avvio nel girone A del campionato di Promozione, il Rende ha attraversato settimane difficili, scivolando in fondo alla classifica. Al termine del girone d’andata i biancorossi occupano il terzultimo posto con 9 punti, a 9 lunghezze dalla zona salvezza, e ora Germano dovrà imprimere una svolta per risollevare le sorti della squadra.

La società ha espresso entusiasmo per il ritorno di Germano: «Bentornato a Rende, Antonio», recita il comunicato ufficiale.