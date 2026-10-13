Una dimostrazione di forza che fa rumore in tutto il girone A di Promozione. Nella quinta giornata di campionato, il Cotronei cala il pokerissimo a domicilio sul campo della Virtus Acri, imponendosi con un perentorio 5-2 che ne certifica lo straordinario momento di forma. Un successo pesante che proietta i giallorossi a quota 11 punti in classifica, a una sola lunghezza dalla vetta, e conferma la cooperativa del gol crotonese come il miglior attacco del torneo con ben 16 reti realizzate in cinque gare.

Il cambio di passo nella ripresa

A raccontare le dinamiche di una vittoria travolgente è stato, nel post partita, uno dei grandi protagonisti del match, Salvatore Basile. L'attaccante/centrocampista giallorosso ha rivelato come la svolta sia arrivata dopo l'intervallo, grazie alle indicazioni della guida tecnica: «Il mister sicuramente ha dato il suo contributo, spiegandoci gli errori commessi nella prima frazione di gara», ha dichiarato Basile al termine della sfida. «Noi volevamo fortemente vincere e portare a casa i tre punti e alla fine così è stato. Nella ripresa siamo entrati in campo con grinta, rabbia e tanta voglia di vincere».

«Dobbiamo migliorare ancora»

Nonostante la vittoria schiacciante e una classifica che sorride aperto ai giallorossi, a soli 60 secondi di distanza dalla cima del girone, il messaggio di Basile è improntato alla massima umiltà e alla concentrazione assoluta: «Adesso dobbiamo continuare così e migliorare ancora qualche aspetto, ma bisogna restare concentrati perché il campionato è ancora lungo e non abbiamo fatto nulla», ha ammonito il giocatore del Cotronei, chiudendo a chiave ogni facile entusiasmo sulla posizione occupata: «Secondo posto? La classifica non la guardiamo».

Un segnale chiaro a tutto il torneo: la forza del Cotronei non sta solo nei numeri d'attacco da capogiro, ma anche nella maturità e nella fame di un gruppo che non ha alcuna intenzione di appagarsi.