Conferme e nuove sorprese, nel girone A del secondo livello del calcio regionale è già bagarre tra i cannonieri. Ecco i migliori marcatori dopo 270 minuti di campionato
PHOTO
Perez (Altomonte RC)
Dopo solo tre giornate del Campionato di Promozione del girone A, si delinea una competizione di alto spessore per la conquista del titolo di miglior marcatore. In totale. 55 atleti hanno realizzato sinora 78 reti (10 doppiette) tra cui 7 direttamente dal dischetto di rigore. Miglior attacco per la PLM Morrone con 9 centri, il peggiore quello dell’Amantea con una sola rete segnata.
Ecco il dettaglio dei migliori marcatori: 4 reti per Perez (Altomonte RC) e Nicoletti (PLM Morrone); 3 centri per Lentini (Corigliano), Steger (Rende), Gonzalez (Cotronei), Amendola (1 rigore, PLM Morrone) e Gabionetta (3 rigori, Scalea).