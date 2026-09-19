Dopo un turno d'esordio ricco di gol ed emozioni, il campionato di Promozione Calabrese Girone A torna in campo per il secondo appuntamento della stagione 2026/2027. La prima giornata ha regalato risposte chiare con Rocca di Neto e Cotronei che si sono imposte con due roboanti 5-1 esterni, affiancate dalle ottime prestazioni di Cassano Sybaris, Soccer Montalto, City Rende, Corigliano Marca, Kratos Bisignano e P Donato Taverna. Sebbene le squadre (non tutte) sono ancora in rodaggio, facendo leva a quanto accaduto in Coppa Italia e prima giornata, proviamo ad analizzare la seconda giornata di campionato.

Il vero big match di questo turno potrebbe essere Cotronei – Soccer Montalto. Entrambe le formazioni arrivano da una vittoria all'esordio con i padroni di casa vogliono confermare la potenza d'attacco vista contro la Silana (5-1), mentre gli ospiti saranno a caccia della continuità dopo il successo sofferto per 2-1 sul Bisignano. Il Rocca di Neto, forte del 5-1 rifilato all'Acri, ospita tra le mura amiche un Kratos Bisignano galvanizzato dall'1-0 derby d'apertura contro il San Fili in una gara che promette scintille al vertice. Il Cassano Sybaris punta al punteggio pieno dopo il convincente 3-1 rifilato allo Scalea in trasferta. Di fronte troverà un Mesoraca affamato di punti dopo lo stop casalingo con la P Donato Taverna.

Il Corigliano Marca cerca la seconda vittoria consecutiva dopo il successo per 2-1 sul Campora, ma lo Scandale ha tutta l'intenzione di muovere la propria classifica dopo la sconfitta interna di una settimana fa.

C’è poi Il City Rende che punta alla zona alta della graduatoria con l'Acri chiamato a una reazione d'orgoglio immediata per cancellare il pesante ko subito all'esordio, un 1-5 che pesa come un macigno

Il Bisignano è in fiducia nonostante la sconfitta di misura subita nella prima giornata che troverà un Campora sconfitto in casa solo al 96’.

Tra Pino Donato Taverna e Silana è lo scontro tra matricole; la prima che sorride per la vittoria in trasferta e la seconda che è chiamata a cancellare lo scivolone casalingo nel debutto nel torneo. Chiudiamo la nostra rassegna con San Fili – Scalea, entrambe sconfitte nella prima giornata chiamate a dare un segnale di ripresa.

Il quadro completo del secondo turno:

- Bisignano – Campora

- Cassano Sybaris – Mesoraca

- City Rende – Acri

- Cotronei – Soccer Montalto

- Pino Donato Taverna – Silana

- Rocca di Neto – Kratos Bisignano

- San Fili – Scalea

- Corigliano Marca – Scandale