Il Campionato di Promozione Calabrese girone A inizia a farsi interessante, la quarta giornata, prevista per il prossimo weekend, potrebbe rimescolare le carte in tavola. Dopo le prime tre sfide, la classifica si presenta già delineata, con alcune formazioni che hanno imposto il loro ritmo e altre chiamate al pronto riscatto.

La vetta della classifica è saldamente occupata dal Corigliano che ha mantenuto un passo perfetto da confermare, però, nell’anticipo esterno contro il Kratos Bisignano. Dietro, a tallonare la capolista, la PLM Morrone, una delle formazioni più attese, avrà da preoccuparsi nella gara contro il Cassano Sybaris che, cosa oramai nota, dovrà ancora giocare su “un campo amico” e non il proprio, questa volta sul rinnovato “Scorza” di Morano Calabro. La quarta giornata sarà un banco di prova fondamentale per le inseguitrici, in un girone che si conferma estremamente equilibrato. Il turno in programma sarà anche un banco di prova per le altre inseguitrici come il Rende e Mesoraca, rispettivamente impegnate contro il Rocca di Neto in casa (anche questa nell’anticipo del sabato) e Scalea in trasferta. L’Altomonte RC è atteso dal Cotronei, da seguire con attenzione Campora-Sersale che ambiscono a posti al sole. I pitagorici dell’Union Kroton devono invertire necessariamente la rotta, l’occasione potrebbe essere la gara casalinga contro il ben organizzato Bisignano mentre Acri-Amantea sembra già uno spareggio salvezza.

La quarta giornata del Girone A di Promozione si annuncia dunque come un crocevia cruciale, capace di definire in modo più netto le gerarchie e le ambizioni delle sedici formazioni calabresi.

Il programma completo

Campora – Sersale arbitro: Luca Francesco Carbone (Cosenza)

Cassano Sybaris – PLM Morrone arbitro: Riccardo Baronello (Lamezia Terme)

Cotronei – Altomonte RC arbitro: Antonio Francesco M. Lamberti (Paola)

Kratos Bisignano – Corigliano arbitro: Alessio Pio Carella (Cosenza)

Rende – Rocca di Neto arbitro: Giuseppe Montaruli (Vibo Valentia)

Scalea – Mesoraca arbitro: Salvatore Matteo Bianchi (Rossano)

Union Kroton – Bisignano arbitro: Ilaria Leotta (Rossano)

Acri – Amantea arbitro: Cristian Cersosimo (Rossano)