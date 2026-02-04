Il difensore dei crotonesi parla del cammino del club: «Per il primo posto oltre a noi, Morrone e Sersale aggiungerei anche Cassano Sybaris, Altomonte e Corigliano»

Nel girone A di Promozione tutto è ancora aperto per quanto riguarda la vetta: le prime quattro squadre sono racchiuse in soli cinque punti e ci sono ancora molti scontri diretti da giocare. Tra le squadre che stanno lottando per i vertici c’è sicuramente il Mesoraca, che continua a correre e si trova a sole due lunghezze dalla capolista Morrone.

Parla Tassoni

A parlare del cammino del club è stato l’arcigno difensore Carlo Tassoni, ai microfoni di LaC News24, a partire dal successo di domenica scorsa, il quarto nelle quattro uscite del girone di ritorno: «Domenica contro lo Scalea è stata una partita dura, ma alla fine siamo riusciti a vincere per 3-1. Sappiamo bene che d’ora in poi saranno tutte finali; inoltre, per noi che dobbiamo rincorrere, non possiamo permetterci errori».

Gli obiettivi della formazione guidata da mister Varacalli sono chiari fin dall’inizio, confermati anche dalle operazioni di mercato invernale: «Nella finestra di riparazione sono arrivati Fioretti, Merante e Curcio. A fine 2025 eravamo un po’ corti anche a causa di qualche infortunio di troppo».

Lotta per la vetta

Come detto, la lotta per i vertici è alquanto affollata, ma lo stesso difensore non vuole restringere il discorso solo alle prime tre: «Più che un tridente in vetta, io non mi dimenticherei del Cassano Sybaris, una squadra davvero importante; inoltre, non trascurerei Corigliano e Altomonte. Noi cercheremo di lottare fino alla fine per la vetta, anche perché siamo ben strutturati dallo scorso anno e i nuovi arrivi di dicembre rispecchiano gli obiettivi della società. L’intento c’è, ma sappiamo che sarà difficilissimo».