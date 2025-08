Si preannuncia certamente un girone A di Promozione entusiasmante e molto livellato verso l'alto, anche in virtù delle tante squadre che si stanno attrezzando per sgomitare per i vertici. La prima settimana di agosto, a tal proposito, non ha portato in dote solamente l'inizio di molti raduni per la preparazione estiva, ma anche numerose trattative andate in porto e che rilanciano le ambizioni di diverse squadre.

Mesoraca, doppio "colpo"

Tra le più attive c'è innanzitutto il Mesoraca che nelle ultime ore ha annunciato un doppio movimento, ovvero un rinnovo e un nuovo acquisto. Innanzitutto il club amaranto mette a segno un altro colpaccio di categoria superiore dal momento che si assicura le prestazioni sportive di Antonio De Fazio. Un colpo di spessore per la corsia sinistra viste le qualità del classe 1998. Si tratta di un terzino e/o esterno completo, con un curriculum costruito a suon di prestazioni e trofei. Cresciuto nel settore giovanile della Vigor Lamezia, ha esordito in Serie D con il Varese per poi trasferirsi al Rieti, dove ha vinto il campionato di Serie D. Torna successivamente in Calabria per vestire la maglia del Sersale e poi passa al Sambiase nel 2020, con cui conquista il mini torneo di Eccellenza.

Negli ultimi tre anni ha indossato la maglia della Vigor Lamezia, diventandone una colonna e contribuendo alla vittoria del Campionato di Promozione nel 2022; ai playoff regionali di Eccellenza nel 2023 e all'ultimo campionato vinto di Eccellenza con conseguente approdo in Serie D per il club vigorino. il ventottenne porta con sé mentalità vincente, affidabilità ed esperienza per alzare ulteriormente l’asticella della rosa amaranto.

Ormai una solida certezza, un caposaldo della recente storia amaranto invece Pasquale Basile che vestirà la maglia del Mesoraca per la quarta stagione consecutiva. E si tratta di un rinnovo importante non solo per lo spessore tecnico, qualitativo e di esperienza del giocatore in questione ma anche per la sua leadership e per la dose di consapevolezza che può infondere nel gruppo in vista del prossimo campionato di Promozione A che il club vuole affrontare da protagonista. Difensore centrale di spessore e punto di riferimento dello spogliatoio. Nella scorsa stagione ha guidato il reparto difensivo in una delle migliori versioni del Mesoraca, contribuendo in maniera decisiva a rendere quella amaranto la terza miglior difesa del campionato.

Dopo una decisione iniziale di lasciare Mesoraca per accasarsi al Rocca di Neto, dove era stato anche presentato ufficialmente, nell’ultima settimana è arrivato il ripensamento: Basile ha scelto di tornare a casa, nel club dove ha lasciato il segno, dentro e fuori dal campo.

Rende e Taverna, mercato in biancorosso

Tanti movimenti invece di colore biancorosso, dal momento che le protagoniste sono Rende e Taverna. Continua innanzitutto nella sua opera di rifacimento e rafforzamento della rosa il Rende che, dopo l’amara retrocessione dall’Eccellenza alla Promozione, si sta subito ricomponendo per allestire una rosa competitiva e che possa dire la sua nel prossimo girone A di Promozione, ricostruendo così la strada per tornare al più presto nel massimo campionato regionale. Nella mattinata odierna, intanto, il club biancorosso ha annunciato un doppio innesto di mercato che va a rinvigorire ulteriormente l’organico. Rafforzato nello specifico il centrocampo dal momento che arrivano due tasselli interessanti: presi infatti Niccolò Carbone e Gabriele Chidichimo. Questi ultimi andranno a dare ulteriori scelte nella zona nevralgica del campo.

Tra poco più di un mese inizierà la nuova e affascinante avventura nel campionato di Promozione A per il Taverna. Il club biancorosso, che affronterà appunto la nuova stagione con l’etichetta di neopromosso, è alquanto attivo in questa campagna di rafforzamento estiva ma non guarda solo alle occasioni che offre il mercato, bensì anche alle preziose pedine che ha nello scacchiere. Tra queste rientra sicuramente Tommaso Madia che firma il rinnovo con questa maglia. Si tratta però più di un nuovo acquisto, e anche di peso. L’attaccante classe 2003, infatti, porta dribbling, velocità fulminea e imprevedibilità. Tutte caratteristiche che il Taverna conosce bene e che ha ammirato. Lo scorso anno quattro reti all’attivo e mille fiammate in campo. Poi, a tre mesi dalla fine, il destino lo ha fermato: crack al ginocchio. Adesso però il ventiduenne è tornato più affamato di prima, pronto a ripagare la fiducia di mister Marco Pisano.

Le sue prime parole dopo il rinnovo sono una promessa ai tifosi: «Giocare con i miei compagni è fantastico. Questo sarà un anno importante: voglio fare meglio degli scorsi campionati a suon di prestazioni positive. Non vedo l’ora di cominciare».