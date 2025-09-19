Il sipario si è alzato sulla prima giornata del campionato di Promozione, Girone A e non sono mancate le sorprese. E appena il tempo di dimenticare le gerarchie e i pronostici di questo campione che si torna in campo dove ogni punto va sudato fino all'ultimo.

Le grandi favorite, o presunte tali, si sono trovate a fare i conti con risultati inattesi mentre le "outs ider" hanno dimostrato di non essere lì per fare da comparsa. Il nostro punto sulla prossima giornata pone un’attenzione particolare per la gara Campora-Bisignano con entrambe che arrivano con il morale bello alto. Il Cassano Sybaris continua il “pellegrinaggio” verso i campi della zona, sembra lontano il ritorno al “P. Toscano” della città. Ancora una gara che definirla interna è un paradosso, l’ospite sarà l’Altomonte RC, confronto che negli ultimi anni ha sempre tenuto gli spettatori con il fiato sospeso. Il derby, uno dei tanti della stagione, tra Cotronei e Union Kroton serve soprattutto per cancellare la brutta partenza di entrambe le squadre.

E a proposito di campi, non di meno anche il Kratos Bisignano che, godendo dell’ospitalità del centro sportivo della Soccer Montalto, giocherà nell’anticipo contro il Mesoraca.

Nell’altro anticipo della giornata, sempre per la regola oramai costante di non avere un proprio campo, il Rende ospiterà l’Amantea sul sintetico del “R. Di Magro” sempre a Taverna di Montalto Uffugo. Sponda Tirreno, lo Scalea se la vedrà in casa contro il Sersale, sul versante jonico il Corigliano si confronterà con le forze del Rocca di Neto. Conclude la giornata la gara tra Acri e PLM Morrone.

La storia della prima giornata è quella di un avvio a singhiozzo per le squadre che tutti davano per favorite. Le big vorranno a tutti i costi riscattarsi magari scendendo in campo con un atteggiamento diverso, più umile ma anche più determinato. La seconda giornata è alle porte, ci aspetta un altro weekend di fuoco.

Programma completo

Campora – Bisignano Arbitro: Lorenzo Zaccaro (Catanzaro)

Cassano Sybaris – Altomonte RC Arbitro: Manuel Pietro Paolo Maglio (Paola)

Cotronei – Union Kroton Arbitro: Manuel Gatto (Lamezia Terme)

Kratos Bisignano – Mesoraca Arbitro: Riccardo Baronello (Lamezia Terme)

Rende – Amantea Arbitro: Davide Saullo (Paola)

Scalea – Sersale Arbitro: Daniele Fazio (Cosenza)

Corigliano – Rocca di Neto Arbitro: Giuseppe Saverio De Marco (Crotone)

Acri – PLM Morrone Arbitro: Salvatore Matteo Bianchi (Rossano)