Cassano Sybaris – Mesoraca, chi vince continua a inseguire un sogno. Corigliano ad Acri per l’esame finale. Cotronei e Rende per restare appesi alla speranza. Il programma della 22esima giornata
Siamo arrivati alla ventiduesima giornata (settima di ritorno) del campionato di Promozione Girone A. Con il fischio d’inizio fissato per domenica 22 febbraio alle ore 15:00, la pressione sale e i punti iniziano a pesare come macigni, specialmente in una classifica che vede un testa a testa emozionante per il salto di categoria.
In cima alla classe a quota 47 punti, la PLM Morrone fa visita a un Bisignano (27 punti) affamato di punti salvezza. Sulla carta il favore del pronostico è per i padroni del campionato, ma le insidie della trasferta potrebbero giocare brutti scherzi.
Contemporaneamente, il Sersale (47 punti), che condivide il primato, è atteso dall’esame più difficile della giornata nello scontro diretto contro l’Altomonte RC. I padroni di casa, quinti con 40 punti, vedono in questa gara l'ultima chiamata per riaprire ufficialmente i giochi per la vittoria finale o blindare i playoff.
Il Mesoraca (42 punti) sarà impegnato sul campo del Cassano Sybaris (42 punti) in quello che è, a tutti gli effetti, lo scontro d'alta classifica più interessante del weekend; chi vince si candida sicuramente a restare nella scia della/e capolista/e. Il Corigliano (36 punti) tenterà di accorciare le distanze nel derby contro l'Acri (18 punti), una sfida storica che quest'anno vede le due squadre vivere realtà opposte. Nella parte bassa della classifica, l'Amantea (11 punti) cerca il miracolo contro l'Union Kroton (6 punti), fanalino di coda ormai staccato dal gruppo. Gara fondamentale anche per il Rende (10 punti), che deve obbligatoriamente fare bottino pieno contro il Cotronei (16 punti) per sperare ancora nei playout.
Lo Scalea (32 punti), in una posizione di relativa tranquillità, ospita il Kratos Bisignano (29 punti) in un match che potrebbe regalare ai padroni di casa la matematica serenità o rilanciare le ambizioni degli ospiti.
Il programma completo
Altomonte RC- Sersale
Bisignano – PLM Morrone
Campora – Rocca di Neto
Cassano Sybaris – Mesoraca
Cotronei – Rende
Scalea – Kratos Bisignano
Union Kroton – Amantea
Acri – Corigliano