Derby tra Bisignano e Kratos Bisignano. Cassano Sybaris e Altomonte RC a caccia dei playoff. Acri, Cotronei, Rende e Amantea, ogni punto vale oro

La ventottesima giornata del Campionato di Promozione Girone A si appresta a regalare verdetti pesanti. Con soli nove punti ancora a disposizione, la lotta per il primato è più accesa che mai, mentre nelle retrovie ogni errore potrebbe risultare fatale per le speranze di permanenza nella categoria.

Il big match di questa domenica vede la capolista PLM Morrone (60) impegnata tra le mura amiche contro un Corigliano (46) che, seppur distante dalla vetta, cerca punti preziosi (disperati) per inseguire i playoff. I padroni di casa sanno di non poter sbagliare, un passo falso potrebbe costare il contro-sorpasso proprio sul filo di lana.

Il Mesoraca (58), che tallona la vetta a sole due lunghezze di distanza, è atteso dalla trasferta sul campo dell'Amantea (15). Sulla carta il pronostico pende tutto dalla parte degli ospiti, ma i padroni di casa, ormai con l'acqua alla gola, daranno fondo a ogni energia per onorare il campionato e cercare un'impresa disperata davanti al proprio pubblico.

Non resta a guardare il Sersale (58), appaiato al secondo posto e pronto a sfruttare ogni eventuale scivolone delle concorrenti. L'impegno casalingo contro il Rocca di Neto (44) non è però da sottovalutare. Gli ospiti navigano in acque tranquille a metà classifica e giocheranno con la mente sgombra, fattore che spesso rende le squadre estremamente pericolose in questa fase della stagione.

In zona play-off, il Cassano Sybaris (49) cerca di blindare il quarto posto ospitando l'Acri (21). Una sfida che mette di fronte ambizioni opposte, con i padroni di casa lanciatissimi verso la post-season e gli ospiti che lottano con le unghie aggrappandosi alla speranza dei playout.

L'Altomonte RC (48), protagonista di un campionato a ridosso delle grandi, riceve un Rende (18) reduce da due vittorie consecutive. Per i locali l'obiettivo è mantenere il quinto posto con la speranza di accorciare chi precede e diminuire il gap dei punti utili per i playoff, mentre per i biancorossi ogni minuto potrebbe essere l'ultimo treno per la speranza per il miglior piazzamento nella griglia playout per giocarseli in casa.

Riflettori puntati sul derby cittadino tra Bisignano (37) e Kratos Bisignano (42). Più di una semplice partita, è una sfida di campanile che mette in palio la supremazia locale. Entrambi al riparo da rischi, si daranno battaglia per far sventolare la propria bandiera sulla città.

Lo Scalea (44) viaggia verso il campo dell'Union Kroton (7). Una gara che sembra segnata dal divario tecnico e di classifica, con l'ultimo della classe che ormai gioca per l'orgoglio contro una compagine, quella cosentina, che vuole chiudere il torneo nella parte sinistra della graduatoria.

Infine, scontro delicatissimo tra Cotronei (21) e Campora (30). Per i padroni di casa è l'ultima chiamata per tentare di agganciare il treno play-out e non sprofondare, mentre al Campora urge solo un punto per chiamarsi fuori matematicamente dalla mischia della zona rossa.