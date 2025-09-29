L’attaccante dei biancazzurri realizza una doppietta contro il Cotronei che consente ai suoi di vincere il match e guidare la classifica a punteggio pieno dopo tre giornate. A guidare la nostra formazione ideale il tecnico del Kratos Carmine Perri: ecco perché

Anche la terza giornata del campionato di Promozione A si è conclusa, con un totale di 20 reti nelle otto partite disputate. Cinque sono state le vittorie casalinghe, un solo pareggio e due successi ottenuti dalle squadre in trasferta.

Nel terzo turno spicca la vittoria del Corigliano. I biancazzurri, al terzo successo consecutivo, guidano la classifica a punteggio pieno e, con i loro 9 punti, possono gioire anche per le reti di Lentini. L’attaccante del Corigliano ha realizzato ieri una doppietta che ha permesso ai suoi di superare per 2-1 il coriaceo Cotronei. Lentini conquista così, per la seconda volta in stagione, un posto nella nostra Top 11, insieme a lui anche il compagno di squadra Pedrinho. Per il brasiliano è stato un buon esordio stagionale con la maglia del Corigliano: suo l’assist per la prima rete di Lentini. Completano il reparto offensivo della nostra formazione ideale il giovane Puscas – autore di una doppietta con il Kratos contro il Rocca di Neto (1-3) – e Perez dell’Altomonte, anche lui autore di due gol nella vittoria per 3-1 sull’Union Kroton. Per Perez, inoltre, si tratta della seconda doppietta consecutiva, dopo quella messa a segno nella seconda giornata del torneo contro il Cassano Sybaris.

La linea di centrocampo della Top 11 di LaC comprende quattro giocatori andati a segno ieri con le rispettive squadre: De Biase ha regalato il pareggio al Bisignano contro il Cassano Sybarys; Comito ha aperto le marcature nel 2-0 del Sersale sull’Acri; Brandalisse ha siglato il 3-0 della Plm Morrone contro il Campora; mentre Leto (Mesoraca) ha realizzato una punizione che è valsa i tre punti contro il Rende. Rete decisiva e posto nel nostro undici anche per Jara dello Scalea, a segno nel derby esterno vinto dai biancostellati contro l’Amantea.

Completano la Top 11 il portiere della Morrone, Palermo (imbattuto ieri), e De Paola, autore del gol della bandiera del Rocca di Neto contro il Kratos. A guidare la nostra formazione ideale della terza giornata è Carmine Perri del Kratos Bisignano: per il tecnico gialloblù quella di ieri rappresenta la sua prima vittoria in Promozione, coincidente anche con il primo successo del Kratos in questa categoria.