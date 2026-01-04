Il Mesoraca Calcio rompe gli indugi, se ancora fosse necessaria, per lanciare un messaggio al campionato di Promozione, girone A. La società amaranto, attualmente quarta forza del girone A con 30 punti e a soli quattro passi dalla capolista PLM Morrone, ha perfezionato due operazioni di mercato che certificano la straordinaria ambizione dei presidenti Domenico Londino e Antonio Vona.

Il primo tassello di questo rilancio è Vincenzo Curcio, centrocampista di grande esperienza reduce dall'esperienza in Serie D con la Vigor Lamezia. L'operazione, finalizzata con visione e credibilità dal direttore sportivo Angelo Sorace, porta in dote al gruppo amaranto non solo spessore tecnico, ma anche quella personalità necessaria per gestire i momenti cruciali della stagione. Curcio è un calciatore abituato a contesti di prestigio, la cui conoscenza del gioco rappresenterà un valore aggiunto sia dentro che fuori dal campo.

Per l'attacco, la società ha piazzato un vero colpo da novanta con Simone Fioretti. Classe 1995, il bomber lametino arriva dalla Rossanese (Eccellenza) con numeri che parlano da soli, oltre 150 gol in carriera tra Serie D ed Eccellenza e una media realizzativa impressionante. Basti pensare alle 11 reti in 17 gare messe a segno nella prima parte di questa stagione o ai 37 gol in 51 partite con la maglia del Soriano. Con un passato che vanta piazze del calibro di Virtus Lanciano (Serie B), Campobasso e Palmese, Fioretti rappresenta l'innesto perfetto per finalizzare il gioco del Mesoraca.

Innesti di assoluto valore pronti a testimoniare la volontà del club di proseguire un percorso di crescita basato su programmazione e competenza. Con una rosa così strutturata e potenziata, il Mesoraca si prepara alla volata finale del campionato con una nuova consapevolezza. La rincorsa alla vetta è ufficialmente aperta, la squadra crotonese ha ora tutte le carte in regola per sognare il grande salto.