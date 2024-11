Nel campionato di Promozione girone A, tra sabato 23 e domenica 24 novembre, il calendario offre l’undicesima giornata di andata. Gli indizi circa le forze delle partecipanti sembrano oramai cosa risaputa e, al netto del prossimo mercato dicembrino, diversi confronti propongono interessanti osservazioni.

Come, per esempio, quelle offerte dall’anticipo di sabato tra Mesoraca e Sersale. Il Mesoraca, quarta forza del torneo con 19 punti, costretto ad utilizzare la struttura sportiva di Cotronei e alla seconda consecutiva in casa, nelle ultime 5 gare ne ha vinte 3 e perse 2 (entrambe fuori casa contro Altomonte RC e DB Rossoblù Luzzi, ndr) realizzando 12 reti e subendone 6. Un cammino altalenante che sinora ha prodotto 6 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, queste ultime maturate con squadre di alta classifica. L’ultima vittoria, nella decima giornata, ha fatto registrare una squadra in salute che ha rifilato una quaterna al Cassano Sybaris. Di contro ecco il Sersale, in risalita dopo un inizio non proprio confacente per le ambizioni di primato dichiarate ad inizio torneo. Se può vantare il primato di essere, unitamente alla capolista DB Rossoblù Luzzi, squadra ancora imbattuta deve però fare i conti con i tanti pareggi ottenuti, in totale 7, che ne hanno frenato la scalata. Il dato che risalta è che fuori casa non ha mai perso, 5 pareggi con 7 reti fatte e altrettanto subite. L’arbitro dell’incontro sarà Luca Vita Carino di Paola.

La capolista DB Rossoblù Luzzi (24 punti), dopo il pareggio sul difficile campo del Malvito, ospiterà il Campora appostato al centro della classifica con 12 punti. I rossoblù (di nome e di fatto) hanno uno score composto da 7 vittorie (3 in casa e 4 fuori) e 3 pareggi, con le 25 reti realizzate si conferma come miglior attacco del campionato così come può vantare la miglior difesa avendo incassato solo 6 reti, nelle gare casalinghe ha però pareggiato per 2 volte. Il Campora, nelle gare esterne, ha fatto meglio di quanto ottenuto in casa con un percorso incoraggiante, sulle cinque gare disputate ha conquistato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte) con all’attivo 8 reti contro le 5 subite. Giudice del confronto Pierfrancesco Staffa di Cosenza

Il Trebisacce, vicecapolista con 23 punti assieme alla PLM Morrone, avrà una trasferta difficile sul campo dell’Altomonte RC che, con 18 punti, siede sul 5° gradino della graduatoria. I giallorossi non hanno mai perso nelle gare esterne, per loro 3 vittorie e 2 pareggi con 10 reti a favore e solo 3 contro. L’inseguimento alla prima piazza, capolista permettendo, continua e l’importanza di ottenere un risultato positivo è capitale, difficile ma non impossibile. I padroni di casa dell’Altomonte RC devono cancellare la gara persa contro il VE Rende, in vantaggio dopo pochi minuti ha dovuto subire la rimonta vittoriosa e veder allontanare le battistrada. Perdere ulteriore terreno, sebbene si sia solo all’undicesima giornata, potrebbe essere devastante per l’ambizione societaria. In casa ha vinto 3 volte pareggiando in una occasione e cedendo di misura in un’altra occasione. Designato a dirigere Dario Millea di Catanzaro.

Altra gara top potrebbe essere quella tra PLM Morrone, (seconda in classifica con 23 punti) e Cotronei, 15 punti, di poco fuori dalla zona playoff. I padroni di casa non hanno mai perso in casa vincendo in 4 occasioni e pareggiando solo nel derby contro il VE Rende. Squadra in salute con un cammino regolare che punta in alto anche grazie allo stato di grazia dei propri attaccanti con a capo Andrea Amendola, capocannoniere del torneo con 8 centri assemblati da 4 doppietti compresi 2 calci di rigore. Il Cotronei, partito in umiltà, ha stupito per la continuità dei risultati, le 4 vittorie e i 3 pareggi hanno colmato il gap per le 3 sconfitte. La nota dolente potrebbe essere la fase difensiva che, fuori casa, ha subito 6 reti contro le 4 realizzate. Arbitro designato Giuseppe Saverio De Marco di Crotone.

L’AEK Crotone, a quota 14 punti in classifica, farà visita allo Scalea, ultimo con 5 punti. Non tragga in inganno l’approccio alla sfida, lo Scalea “made Antonio Germano” potrebbe aver cambiato passo, la vittoria in casa della Soccer Montalto ha ricaricato il morale biancostellato e l’elemento non può essere sottovalutato. I crotonesi, nella mediana della classifica, arrivando dalla sconfitta interna subita dalla PLM Morrone, devono ripartire per continuare a inseguire la zona play off. Dirigerà l’incontro Christian Serra di Vibo Valentia.

Sul campo di Roseto Capo Spulico, la Juvenilia, contro il VE Rende, dovrà dare continuità ai risultati ottenuti sul proprio campo dove ha ottenuto tutti i 10 punti della propria classifica. Nel fortino rosetano arriva il VE Rende, ringalluzzito nel morale per la vittoria della settimana precedente contro l’Altomonte RC e che di punti ne ha 8 (1 vittoria e 3 pareggi). Triste lo score fuori casa per i rendesi, un solo pareggio e 4 sconfitte. L’arbitro sarà Eugenio Izzo di Paola.

Ad Amantea arriva la Soccer Montalto per uno confronto tra squadre che hanno cambiato i propri allenatori. I tirrenici, con 9 punti a pochi centimetri dalla zona playout, con l’avvento di Pirillo, hanno vinto la prima in casa e perso a Trebisacce senza non poche recriminazioni, significativa quindi una miglioria nelle prestazioni. La Soccer Montalto, dopo l’ultima gara persa in casa nello “spareggio” contro lo Scalea che ha determinato l’ultima posizione condivisa proprio con gli scalioti, tentando di invertire la rotta, ha optato per il cambio di allenatore applicando l’avvicendamento interno piazzando Piero Bria al posto di Andrea Pignataro che resta comunque in orbita tecnica della società. Simone Tursi sarà il direttore di gara.

La presentazione delle gare si conclude con Cassano Sybaris a 8 punti e Malvito a quota 7. Non pare azzardato definirlo quale spareggio per la salvezza, un solo punto di differenza tra le due squadre e la posizione in classifica non rispecchia quanto nelle intenzioni societarie nelle dichiarazioni precampionato. I fatti dicono altro, inesorabilmente il bilancio è negativo ma suscettibile a essere invertito. Il Cassano Sybaris, reduce dalla sconfitta contro il Mesoraca con sul groppone un poker di reti, deve vincere. Sul proprio campo sinora i 5 punti (1 sola vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte) non sono incoraggianti. Il Malvito, dopo il pari di una settimana fa imposto alla capolista, arriva nella città delle Terme con velleità di vittoria sebbene sinora abbia collezionato, in trasferta, 1 pareggio e 4 sconfitte. Obbiettivo vittoria, dunque, per entrambe le squadre, il pari non servirà a nessuno. Dirigerà Matteo D'Addato di Catanzaro.

Ricordando che le gare avranno inizio alle 14:30, ecco il dettaglio della giornata:

Mesoraca – Sersale (anticipo sabato 23 novembre)

Altomonte RC – Trebisacce

Cassano Sybaris – Malvito

Amantea – Soccer Montalto

DB Rossoblù Luzzi – Campora

Juvenilia RCS – VE Rende

PLM Morrone – Cotronei

Scalea – AEK Crotone

Classifica alla decima giornata:

DB Rossoblù Luzzi 24, Trebisacce e PLM Morrone 23, Mesoraca 19, Altomonte RC 18, Sersale 16, Cotronei 15, AEK Crotone 14, Campora 12, Juvenilia RCS 10, Amantea 9, VE Rende e Cassano Sybaris 8, Malvito 7, Soccer Montalto e Scalea 5