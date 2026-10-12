I rossoblù impattano 1-1 in trasferta grazie alla rete di Tripodi e salgono a quota 10 punti. Il tecnico esalta il gruppo ma recrimina per le tante occasioni sprecate: «Il calcio toglie e dà, ma il campo era davvero difficile»

Un freno a mano tirato dopo una corsa a ritmi elevati, ma che lascia comunque in dote un punto prezioso e la certezza di stare vivendo un avvio di stagione da protagonisti. La Soccer Montalto rallenta la propria marcia dopo due successi consecutivi e, nella quinta giornata del campionato di Promozione A, strappa un 1-1 sul campo del Campora.

A firmare il gol per i cosentini è stato Tripodi. Un pareggio che muove la graduatoria e proietta i rossoblù a quota 10 punti, ad appena un punto dal secondo posto e a due lunghezze dalla vetta, all'interno di una classifica cortissima e apertissima a qualsiasi scenario.

Tante occasioni create: «Il calcio toglie e dà»

Nel post partita, l'analisi di mister Piero Bria è un mix di orgoglio per la prestazione offerta dalla squadra e di naturale rammarico per una vittoria sfuggita di mano a causa delle troppe chance da rete non concretizzate: «Un punto su un campo difficile contro una squadra che, in tutti i modi, cerca di sfruttare il fattore casa», ha spiegato l'allenatore della Soccer Montalto al termine dei novanta minuti. «Dispiace per tutte le occasioni avute perché avremmo meritato di più, ma il calcio ti toglie e ti dà».

«Attitudine e professionalità da applausi»

Al di là dell'amarezza per i due punti lasciati per strada, Bria ci tiene a sottolineare il grande atteggiamento mostrato dal suo gruppo, capace di soffrire e combattere su un rettangolo di gioco insidioso e contro un'avversaria aggressiva tra le mura amiche: «A parte questo», ha concluso il tecnico rossoblù guardando all'impegno e alla crescita dei suoi, «l'applicazione e la professionalità dei miei ragazzi è encomiabile».

Un segnale chiaro all'ambiente: la Soccer Montalto c'è, viaggia nei quartieri altissimi della classifica e ha tutta l'intenzione di continuare a dire la sua per le posizioni di vertice.