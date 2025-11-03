La redazione di LaC News24 ha stilato la formazione ideale dell’ottavo turno. Tra gli esclusi illustri c’è Bertucci: l’attaccante dello Scalea segna una tripletta contro un Rende giovanissimo, ma il peso specifico dei gol e l’avversario condizionano la scelta

L’ottavo turno del girone A di Promozione ha regalato sedici gol. Per gli amanti dei numeri e delle statistiche, sono state solo due le vittorie casalinghe, due i pareggi e ben quattro i successi in trasferta.

Come ogni settimana, la redazione sportiva di LaC News24 ha stilato la formazione ideale anche per il turno numero otto. A guidare la Top 11 di questa settimana è mister Alberto Aita del Corigliano, vincitore in casa del Campora per 2-1 grazie alle reti di “Pedrinho” e Lorecchio. Entrambi i calciatori coriglianesi entrano di diritto nella formazione ideale: una menzione particolare va al brasiliano, che, subentrato dalla panchina, porta in vantaggio i suoi con mezza rovesciata ed è protagonista anche nel gol del definitivo 2-1.

Tra i pali della nostra Top 11 ci sono i guantoni di Pellegrino. Il portiere del Bisignano salva il risultato contro il Sersale, parando un calcio di rigore a Diakhite, con la sua squadra in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Simone Caruso (anch’egli tra i migliori dell’ottavo turno). A completare il reparto difensivo, oltre a Filippo del Bisignano, troviamo anche Carrozzino dello Scalea, autore di uno dei quattro gol dei tirrenici contro un Rende in versione “baby”.

Nel nostro centrocampo a quattro, oltre al già citato Lorecchio, troviamo Danilo Mazzei, autore del gol vittoria della Plm Morrone in casa del Cotronei. Completano il reparto Lopez, del Rocca di Neto, e Olmedo del Cassano Sybarys, protagonisti di un botta e risposta nel confronto tra la squadra della Sibaritide e quella crotonese.

Nel reparto offensivo dell’ottavo turno c’è un grande escluso: Bertucci dello Scalea. Perché l’attaccante argentino non figura nei titolari della Top 11 nonostante una tripletta? È vero, tre gol in una partita sono tanti, ma il nostro compito di assegnare una maglia da titolare è condizionato anche dal peso specifico delle reti e dagli avversari affrontati. Bertucci si è portato a casa il pallone, ma il Rende, avversario di turno dello Scalea, schierava nove under su undici in formazione di partenza. A tutto ciò aggiungiamo che i nostri tre titolari (Caruso, Russo e Gimenez) hanno segnato gol decisivi per indirizzare chiaramente la vittoria delle rispettive squadre: Bisignano, Mesoraca e Kratos. Giù il cappello però per Bertucci: questa settimana non è nel nostro undici ideale, ma con 7 reti in 8 giornate sta dimostrando di essere uno dei migliori attaccanti del torneo.