Sta segnando gol pesanti, spesso decisivi, ma non è solo per le sue riconosciute doti da goleador che Andrea Belcastro continua a collezionare piazzamenti nella Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Il centravanti del V.E. Rende, classe 2002, è il migliore nella 21ª giornata e quindi conquista i dieci punti che spettano al primo in graduatoria. Punti che poi si andranno a sommare nella classifica generale che, al solito, verrà resa nota venerdì sera, nel corso della trasmissione Zona D in programma alle 22:30 su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky). La settimana scorsa si era classifica in seconda posizione, adesso balza in vetta, a conferma quindi di un rendimento, da parte di Belcastro, puntualmente in crescita.

Il podio del 21° turno è completato da Alessandro De Rose, un altro dei calciatori della Soccer Montalto in grado di mettersi in mostra e di offrire prestazioni di un certo spessore, proprio come Nicodemo Iaquinta, under classe 2004, nuovamente a segno con il Cotronei Caccuri. Venti presenze per entrambi e rendimento sempre elevato. A punti nella giornata numero 21 vanno quindi Salinas del Cassano Sybaris e Angelo Petrone della Dgs Praia Tortora, il quale scala ancora posizioni importanti nella graduatoria generale. A seguire ecco Dirane della Soccer Montalto, Canale della Rossanese, Camara della Juvenilia Roseto, Orientale del V.E. Rende e Malich del San Fili.