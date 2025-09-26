Archiviate le prime due giornate, il campionato di Promozione Calabrese girone A entra nel vivo con una terza giornata ricca di sfide che potrebbero iniziare a delineare le gerarchie in testa alla classifica. Dopo un avvio caratterizzato da sorprese e qualche conferma, l'appuntamento di questo weekend anticipa probabilmente altre incognite.

Il match più atteso vede opposte PLM Morrone e Campora, due squadre in salute e appaiate in classifica con 4 punti, l’attesa dice che potrebbe essere un vero e proprio scontro diretto. Le due capoliste, Rende e Corigliano, entrambe con 6 punti, tenteranno di aumentare il distacco rispettivamente con la difficile trasferta di Mesoraca e con gli jonici che ospiteranno il Cotronei. Il Cassano Sybaris, dopo il mezzo passo falso di domenica scorsa, testerà fuori casa le forze del Bisignano mentre l’Altomonte RC sarà a caccia del primo successo in campionato nella gara casalinga contro il fanalino di coda l’Union Kroton. Il programma prevedere il derby tutto tirrenico tra Amantea e Scalea , con il Sersale che, invece, ospiterà la matricola Acri, reduce dal pareggio per 2-2 contro la Plm Morrone. E a proposito di matricole, si ripete il duello tra Rocca di Neto e Kratos Bisignano, lo scorso anno protagoniste nel campionato di Prima categoria.

In attesa dei risultati di questo turno, la classifica rimane corta, con diverse squadre racchiuse in pochi punti. L'equilibrio regna sovrano, a dimostrazione di un campionato di Promozione A più competitivo che mai.

Programma completo:

Altomonte RC – Union Kroton Arbitro: Davide Saullo (Paola)

Bisignano – Cassano Sybaris Arbitro: Giuseppe Saverio De Marco (Crotone)

Amantea – Scalea Arbitro: Francesco Renda (Catanzaro)

Mesoraca – Rende Arbitro: Luca Vita Carino (Paola)

PLM Morrone – Campora Arbitro Antonio Miglionico (Paola)

Rocca di Neto – Kratos Bisignano Arbitro: Christian Serra (Vibo Valentia)

Sersale – Acri Arbitro: Antonio Francesco M. Lamberti (Paola)

Corigliano – Cotronei Arbitro: Manuel Pietro Paolo Maglio (Paola)