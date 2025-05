Ha sofferto da fuori, uno che ha sempre fatto la differenza in campo questa volta si è dovuto accontentare di incitare i compagni da semplice spettatore, costretto a stare fuori dal giudice sportivo. Ora però Giuseppe Leta è pronto per la finale playoff di Promozione girone A a Cotronei contro il Mesoraca.

«Sì, per me stare fuori è stata dura perché si soffre sicuramente più fuori al campo che dentro – ammette il talentuoso calciatore - però sono contento perché abbiamo raggiunto l'obiettivo di superare il turno. Contro il Mesoraca sarà dura, però siamo abituati a pensare a un passo alla volta come diciamo ogni giorno in allenamento».

«Contro il Mesoraca sicuramente sarà una partita avvincente – aggiunge Leta – , ci giochiamo tutta la stagione e noi saremo concentrati al massimo». Contrariamente alla semifinale dove c’era il vantaggio del doppio risultato, nella finale il bonus tocca ai padroni di casa, la DB Rossoblù Luzzi per superare lo scoglio e puntare dritto verso la finalissima contro l’altro girone è costretta a vincere: «Certo, sarà una partita diversa perché dobbiamo provare a vincerla – analizza il centrocampista rossoblù - però a noi piace questo tipo di sfida anzi è anche meglio. Il campo ci permette di fare il nostro gioco, quindi, sarà sicuramente una partita alla nostra portata. Prima di tutto proverò a divertirmi – continua - che è la cosa più bella di questo sport e ancora alla mia età riesco a farlo e poi sicuramente ci toglieremo le nostre soddisfazioni, ne sono sicuro.»

Sarà una gara che vedrà in campo diversi protagonisti della stagione, non è un mistero che nelle due compagini ci siano giocatori di qualità: «In avanti hanno grosse qualità, Jordan, Colosimo, sono primi nella classifica cannonieri, sono due giocatori straordinari – conclude il giocatore Leta - però la nostra squadra ne ha altrettanti, quindi, sarà una bella partita.»