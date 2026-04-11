Finito il Torneo delle Regioni e terminata la sosta per le festività di Pasqua, il campionato di Promozione B torna in campo e lo fa in occasione della ventisettesima giornata, proseguendo così per le ultime quattro giornate della stagione. Nel turno all'orizzonte potrebbe già arrivare qualche sentenza, figlia di calcoli ben incastrati.

Gli anticipi

Anche stavolta il turno di campionato è diviso in due tronconi, con quattro anticipi del sabato su un totale di otto partite in programma. Gerarchie sottilissime per la vetta, attualmente condivisa tra Deliese e Gioiosa Ionica. Proprio i biancorossi scenderanno in campo sabato contro l'Atletico Maida e, in caso di vittoria, potrebbe andare almeno per una notte in vetta solitaria. Ha l'occasione di mettere ulteriore pressione alla vetta Sc Soverato dal momento che, in casa del già retrocesso Bianco, sarebbe solo ordinaria amministrazione.

Snodo fondamentale invece per il Melito che ospiterà un Val Gallico che non deve più chiedere nulla alla classifica. I gialloblù sono a un bivio cruciale: se vincono alimentano la speranza di un playout casalingo, se perdono o pareggiano allontanano la possibilità di giocare lo spareggio playout davanti al proprio campo. Il destino del playout del Melito dipenderà anche dal Taverna impegnato in casa di un Pizzo ormai spacciato.

Le gare della domenica

Domenica pomeriggio scenderà in campo l'altra co-capolista, la Deliese che deve riscattarsi dalla sconfitta di due settimane fa. L'impegno, seppur interno, non è dei più semplici dal momento che arriverà un Africo che nel girone di ritorno è primo in classifica. Passa una grossa fetta di playoff nella sfida tra Bovalinese e Ardore, rispettivamente sesta e quarta. Dal match appena menzionato dovrà approfittarne la Pro Pellaro (con l'obiettivo quarto posto) che ospiterà il Taurianova. Completa il programma Capo Vaticano-Sporting Polistena, con i padroni di casa alla ricerca degli ultimi punti salvezza.

Le partite

Bianco-Sc Soverato

Gioiosa Ionica-Atl. Maida

Melito-Val Gallico

Pizzo-Taverna

Bovalinese-Ardore

Capo Vaticano-Sporting Polistena

Deliese-Africo

Pro Pellaro-Taurianova