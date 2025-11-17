Ciclone Ardore che impone un poker al Pizzo e conferma, ancora una volta, la legge del Vescovado (cinque vittorie in altrettante uscite stagionali). Le Aquile amaranto volano alto e schiantano la compagine napitina in un match sempre in gestione e, soprattutto, chiuso già nel primo tempo grazie alle reti di Vinicius, Motta, Campestrini e Paparo. Tre punti che proiettano la formazione di mister Panarello al quarto posto, a meno due dalla seconda piazza.

Parla Minniti

Nel post gara si è espresso il presidente Eugenio Minniti, ai microfoni di LaC News24, che di certo non si nasconde: «Noi abbiamo allestito una squadra per poter disputare i play off ma anche per competere per la vittoria finale. Ci sono squadre al nostro stesso livello come Gioiosa Ionica e altre quattro. Dal canto nostro, dopo lo scivolone contro l'Atletico Maida ci siamo svegliati e abbiamo inanellato cinque risultati utili consecutivi. Adesso ci attende un big match importante contro il Gioiosa Ionica».

Il patron traccia la strada: «Il campionato è ancora lunghissimo, ma c'è anche da dire che nel girone di ritorno avremo tutti gli scontri diretti in casa e dunque potrebbe essere per noi un'occasione. Dobbiamo solo sviluppare il nostro gioco e, di questo, devo complimentarmi con il mister e il suo staff perché le trame di gioco sono davvero di spessore. Tutti e quattro i gol sono stati spettacolari e, inoltre, abbiamo recuperato Bruzzaniti che ha fatto tre assist e si sta riprendendo dall'infortunio». E infine: «Punti persi? L'unico rammarico è il pareggio in casa del Taurianova, lì abbiamo perso due punti».