L'undicesimo turno del campionato di Promozione B era senz'altro il più interessante, soprattutto per gli incroci in questione. Tra questi c'era Gioiosa Ionica-Ardore, terza contro quarta, che poteva essere da epicentro per uno scossone ai vertici. Alla fine la sfida non dona ai posteri un vincitore, bensì un pareggio per 1-1 che tiene tutto invariato lassù. Succede tutto nella ripresa, con l'iniziale vantaggio locale con Furina e il pareggio ospite grazie al giovane e promettente Paparo.

Le parole di Minniti

Un pareggio che, a modo di vedere del presidente delle Aquile amaranto Eugenio Minniti, sta un po' stretto: «Abbiamo offerto una gara brillante, dimostrando la nostra reale forza per il campionato e contro una squadra come il Gioiosa Ionica che è la più attrezzata per la vittoria finale. Dopo il vantaggio loro, troviamo subito il pari grazie a un'azione meravigliosa di Vinicius (successivamente espulso) che impacchetta verso il giovane Paparo che concretizza. Insomma, abbiamo dimostrato ancora una volta che ci siamo anche noi per i vertici».

Il patron amaranto rimane positivo: «Ora mancano quattro gare al termine del girone di andata, con l'ultima giornata che ci metterà di fronte la capolista Deliese. Nel girone di ritorno, poi, avremmo molte più sfide davanti al nostro pubblico e questo potrebbe essere uno slancio in più».