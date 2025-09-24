Zero punti nelle prime due gare e cinque gol subiti: non è proprio delle migliori la partenza stagionale dell'Africo nel campionato di Promozione B, con la formazione africese che cade contro Ardore e Atletico Maida che sono due squadre sicuramente attrezzate per i vertici. Ovviamente sono ancora i primissimi albori di stagione, ma tanto basta alla dirigenza del club per il primo scossone stagionale.

Africo, Frascà nuovo allenatore

La prima panchina del stagione a saltare è proprio quella dell'Africo, con la società che nelle scorse ore ha annunciato l'esonero di mister Maurizio Maio. Fulminea, inoltre, la scelta del successore che è ricaduta su mister Silvio Frascà: è lui il nuovo allenatore dell'Africo. La dirigenza, in altre parole, ha cercato di dare subito una sterzata prima ancora che le cose si complicassero ulteriormente. Sarà l'ex Bovalinese, dunque, a cercare di raddrizzare le cose nel corso di una stagione che sarà lunga ed estenuante. Proprio sulla panchina della Bovalinese, nella stagione 2023/24, il tecnico Frascà è stato il principale artefice del double vinto dalla compagine amaranto: campionato di Prima Categoria e Coppa Calabria. Nella stagione successiva, nel girone B di Promozione, trascina il neopromosso Cavallo amaranto a una cavalcata che sfiora il posto play off, sfumato solo all'ultima giornata. Insomma, sicuramente non l'ultimo arrivato e in grado di dare il giusto input alla squadra, con quest'ultima che più alla qualità serve una scossa al morale e da lì tutto può iniziare. Frascà farà il suo esordio sulla panchina africese nel match di sabato, in occasione della terza giornata, sul campo del Taverna anch'esso a quota zero punti.