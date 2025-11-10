Il nono turno del campionato di Promozione B apre ogni possibilità in vetta alla classifica, dopo i risultati che ne sono maturati. A prescindere da questo, insieme al nono turno matura anche la nona top 11 stagionale da parte della redazione sportiva di LaC News24. Nel virtuale 3-4-3 la panchina porta il nome di Santo Logozzo, dal momento che l'allenatore del Gioiosa Ionica approfitta del raro momento di rallentamento della Deliese e la aggancia in vetta, gestendo al meglio la sfida della domenica contro lo Sp. Polistena.

La difesa

I guantoni del nono turno li indossa Lotz, portiere del Melito che consente ai suoi di portare a casa il primo punto della loro stagione con una serie di interventi prodigiosi che hanno rallentato la corsa della capolista Deliese. Nella difesa a tre c'è un altro giocatore del Melito, ovvero Thiam, adattato da Cormaci a difensore e finora con ottimi risultati. Gli altri due si sono scontrati sabato nell'anticipo, e si tratta di Bran del Val Gallico e Comito dell'Asd Pizzo.

Il centrocampo

Nelle zone laterali spiccano i nomi di Zelarayan e Boccalini, entrambi con un'indole più difensiva: il primo sigla una doppietta per la Bovalinese (che adesso è terza) nel 5-1 all'Africo, mentre il secondo sigla quello che è il gol più importante della giornata e che permette al Gioiosa Ionica di agganciare la vetta. Al centro del campo spicca la prestazione di Juan De Stefano dell'Ardore, seppur nello 0-0 delle Aquile in casa della Pro Pellaro. Ed è proprio con la Pro Pellaro che si chiude il quartetto di centrocampo che è colmato da Franco Pasini.

L’attacco

Il tridente offensivo è guidato innanzitutto da Viola, capitano del Taurianova che sigla una doppietta nel 3-1 al Taverna. Decisivo anche Gullo che completa la folle rimonta dell'Atletico Maida in casa del Bianco e, infine, Ortiz si conferma luce del San NicolaChiaravalle Soverato, siglando il gol vittoria in casa del Capo Vaticano e avvicinando la vetta.