Vittoria in rimonta per i biancorossi. Il ds: «Nella ripresa il tecnico ha strigliato i ragazzi e c'è stata una sola squadra in campo. Bomber Cariati un leader»
Tre punti che sono come una grossa boccata d'ossigeno per il Taverna che, nell'anticipo della decima giornata del campionato di Promozione B, batte 4-2 in rimonta il Bianco nel delicato scontro salvezza. Una gara che si era messa male, con i biancorossi che erano andati sotto dopo soli tre minuti, prima però che salisse in cattedra un eterno Cariati che sigla una tripletta, si porta il pallone a casa e regala il successo ai suoi. Nel poker c'è anche la magia di Cosentino.
Le parole di Macario
Nel post gara si è espresso il direttore sportivo Nicholas Macario, ai microfoni di LaC News24: «Era uno scontro diretto per la salvezza e dunque la gara pesava tantissimo. Sono soddisfatto della squadra perché ha dato la risposta che doveva dare. L'inizio è stato un po' complicato poiché, dopo soli tre minuti, subiamo un calcio di rigore, la riprendiamo però con Cariati ma, poco dopo, andiamo di nuovo sotto a causa di un'autorete alquanto evitabile. Primo tempo dunque complicato e caratterizzato da tani episodi, da parte nostra c'era tanta tensione perché sapevamo che dovevamo vincere. Di conseguenza, all'intervallo il mister ha scosso la squadra con le parole giuste, chiedendo tranquillità e serenità nel giocare palla a terra, facendolo senza frenesia. Così è stato e nella ripresa c'è stata solo una squadra in campo. Una menzione vorrei farla per Cariati che, ancora una volta, ha sfoderato una prestazione da vero leader e capitano. Credo che con questa partita abbiamo dato un ulteriore segnale che siamo vivi, adesso tante sfide motivanti da qui alla fine del girone di andata».