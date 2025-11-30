Tre punti pesantissimi quelli conquistati dal Taverna che, nella dodicesima giornata del campionato di Promozione B, batte 2-1 il Pizzo in un delicato scontro diretto per la salvezza. I biancorossi si riscattano pienamente dunque dalla batosta subita la settimana prima, in casa della Pro Pellaro. I padroni di casa si impongono grazie alle reti si Starace e Cariati.

Le parole di Macario

Slancio in classifica dunque per il Taverna che supera proprio il Pizzo e si colloca sopra la soglia play out. Nel post partita, ai microfoni di LaC News24, si è espresso il direttore sportivo Nicholas Macario: «Questa vittoria è stata una boccata d'ossigeno perchè maturata contro una diretta concorrente che, prima della gara, era sopra di noi in classifica di due punti, e con questo successo l'abbiamo superata di un punto».

Sulla partita: «Nei primi minuti siamo stati molto timidi ma poi, col passare del tempo, siamo stati nettamente superiori chiudendo la prima frazione sull'1-0 ma, per le occasioni create, il parziale poteva anche essere più largo. Inoltre davanti ha ben funzionato il tridente Cosentino-Merante-Cariati. La ripresa invece è stata più fisica, e di fatti dopo il nostro raddoppio il Pizzo è riuscito ad accorciare su calcio di rigore. Era sicuramente una gara da vincere per entrambe le squadre, di fatti c'era tensione anche in campo, alla fine però abbiamo tenuto e portato a casa il risultato».

L’andamento casalingo

Anche stavolta il Taverna ha dimostrato la sua forza casalinga, con sole due sconfitte, di cui una all'esordio stagionale maturata peraltro nel finale. Insomma, le mura amiche possono essere un'arma in più per il raggiungimento della salvezza: «Quanto al l'andamento casalingo - continua Macario - all'inizio avevamo anche qualche dubbio perchè Catanzaro non è casa nostra, ma ho dovuto constatare che siamo stati accolti benissimo e, ogni volta, è come se giocassimo davvero in casa e questo non era scontato».