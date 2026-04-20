La Bovalinese difende con le unghie e con i denti il quinto posto che, arrivati a questo punto della stagione, vale oro. In occasione della ventottesima giornata del campionato di Promozione B, i Mustangs amaranto battono 1-2 a domicilio l'Atletico Maida, non però senza difficoltà. Prima gli spettri dello sgambetto, con i padroni di casa in vantaggio grazie al gol di Scalese e poi il pareggio di Ferraguto, poco prima dell'intervallo, che allontana un po' i pensieri. In una gara bloccata, e con la Bovalinese che iniziava a vedere gli spettri di un'estromissione dalle prime cinque, ecco la rete di Gliozzi proprio allo scadere.

Parla Lanzaro

Tre punti che consentono alla squadra di mister Maurizio Lanzaro di toccare quota 53 punti, sempre a pari merito con l'Ardore ma in vantaggio negli scontri diretti. Ecco, come di consueto, le parole post partita dello stesso tecnico Lanzaro, ai microfoni di LaC News24: «Partita difficile su un campo complicato, anche perché loro volevano vincere per mettere un'ipoteca sulla salvezza diretta. Nella prima fase di gara trovano anche il vantaggio, poi però abbiamo iniziato a giocare e abbiamo avuto l'inerzia. Arrivati a questo punto del campionato, siamo consapevoli che nessuno regala niente perché i punti sono preziosi, ma noi abbiamo perseverato nel nostro obiettivo ed è arrivato il gol di Gliozzi allo scadere che ci permette di alimentare il playoff».

Insomma una vittoria pesante perché, in caso contrario, avrebbe compromesso la corsa e questo Lanzaro lo sapeva: «Se non avessimo vinto, avremmo potuto dire addio alla corsa playoff perché il margine dei dieci punti sarebbe poi stato difficile da colmare. Noi continuiamo a crederci alla stessa maniera di settimana scorsa, senza dimenticare che settimana prossima affronteremo un Taverna che, come l'Atletico Maida, cerca disperatamente punti salvezza. Noi comunque abbiamo il destino nelle nostre mani e il merito va alla caparbietà di questi ragazzi. Non disputare i playoff sarebbe una beffa».