Sotto l'albero di Natale per la Bovalinese c'è la griglia play off. La compagine amaranto chiude il 2025 nel migliore dei modi, ovvero vincendo e chiudendo il girone di andata del campionato di Promozione B in mezzo alle grandi. La squadra di mister Maurizio Lanzaro schianta infatti il Taurianova, imponendosi per 4-1 grazie alla doppietta di Ferraguto e alle reti di Gliozzi e Favasuli. Il Cavallo rampante di Bovalino continua a correre.

Parla Lanzaro

In dote, con la fine del girone di andata, c'è dunque il quinto posto ed è proprio da qui che parte lo stesso tecnico Maurizio Lanzaro: «Chiudiamo quest'anno solare nei play off e, a essere sincero, meritavamo di chiuderlo così perché i ragazzi sono stati eccezionali e costanti da agosto fino a oggi. Ci meritavamo di passare il Natale felici e il merito è tutto dei ragazzi».

Sulla partita: «Stavolta, a differenza delle altre gare, siamo stati bravi a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto. Ora testa al girone di ritorno dove sarà tutto un latro campionato. Noi siamo contenti di quanto stiamo facendo, anche se c'è un po' di rammarico per qualche punto perso». Il girone di andata porta in dote anche un dato riguardante la Bovalinese, ovvero che è la seconda squadra meno battuta in trasferta: «In casa ci facciamo prendere dal nostro pubblico - continua il tecnico e inoltre cerchiamo di fare di più la partita, di conseguenza concediamo maggiormente. In trasferta sappiamo che ogni partita è complicata e che ci sono campi difficili. Tra le mura amiche dobbiamo migliorare sotto questo aspetto, fermo restando che il Taurianova l'aveva momentaneamente pareggiata a causa di una nostra disattenzione che poteva complicare l'inerzia».