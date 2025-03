Ultime quattro giornate e ultimo mese infernale per il campionato di Promozione B che ha ancora tanto da dire, partendo dalla vincitrice del torneo e a finire dalle protagoniste nei play off. Tutto pronto dunque per l'imminente ventisettesima giornata che darà ulteriore chiarezza dei ruoli.

L'anticipo

La più importante partita, a livello di posta in palio, si giocherà nell'anticipo del sabato dal momento che a scontrarsi saranno le due sorprese del campionato ovvero Bovalinese e Pro Pellaro. In una griglia play off quasi costituita, rimane in bilico il quarto e il quinto posto ed è proprio quest'ultimo che si contenderanno le due formazioni, appaiate a quota 43 punti. Insomma, un vero e proprio dentro o fuori dal momento che molto probabilmente la griglia play off potrà accogliere solo una di loro.

Le gare della domenica

Pronto a mettere un altro mattone, forse il più importante, la Virtus Rosarno per quel che riguarda la vetta della classifica. La formazione amaranto sarà di scena in casa della Deliese ma non sarà facile, dal momento che i locali cullano ancora un posto nelle prime cinque posizioni e hanno intenzione di lottare finché la matematica non li condannerà. La squadra di mister Panarello però non può stare tranquilla nonostante il primo posto, anche perché Stilomonasterace e Gioiosa Ionica continuano a spingere e sono solo a tre lunghezze di distanza. Inoltre, entrambe saranno impegnate davanti ai propri tifosi con la squadra di mister Papaleo che ospiterà un Caraffa ormai rassegnato al proprio destino mentre quella del tecnico Logozzo attenderà un Africo ampiamente tranquillo e che non ha più nulla da chiedere al suo campionato.

La sconfitta di settimana scorsa ha escluso il Val Gallico dalla lotta per il primo posto, ma il club gallicese adesso deve cercare di rialzarsi subito anche perché in gioco c'è il piazzamento play off. La formazione di Corapi sarà ospite del Capo Vaticano a cui manca esattamente un punto per la salvezza matematica. Avrà poco da dire, se non per la classifica, il match tra San Nicola-Chiaravalle e Melito e tra due squadre che vogliono onorare il campionato. Turno abbordabile per l'Atletico Maida che ospita il fanalino di coda Melicucco, mentre il programma si chiude con Guardavalle-Bianco con gli ospiti già tranquilli e con i padroni di casa in attesa solo dell'aritmetica retrocessione in Prima Categoria.