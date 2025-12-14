Pareggio che sa di beffa per la Bovalinese, poiché maturato in pieno recupero. Nell'anticipo della quattordicesima giornata del campionato di Promozione B, la compagine amaranto rallenta la sua corsa verso la zona play off impattando in casa del Taverna per 1-1. Succede tutto nella ripresa con l'iniziale vantaggio del nuovo acquisto Ferraguto (gol all'esordio) ma, proprio nel momento in cui si iniziavano a percepire i sentori della vittoria, in pieno recupero i locali pareggio su calcio di rigore trasformato da Cariati.

Parla Lanzaro

Nel post partita, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, si è espresso il tecnico Maurizio Lanzaro: «C'è un po' di rammarico perché il pareggio è maturato all'ultimo secondo, su una palla vagante in area e con l'arbitro che ha visto un fallo di mano molto dubbio del mio difensore che salta di testa. La mia squadra però meritava sicuramente di portare a casa l'intera posta in palio. Buona prestazione nel secondo tempo, ma se non si chiudono le partite poi può succedere di tutto».

nulla è compromesso, anche perché la corsa ai play off è ancora lì: «Non possiamo rilassarci - continua il tecnico amaranto - perché dietro e anche davanti ci sono squadre agguerrite. La capolista Deliese ha fatto un grande risultato in casa del Val Gallico, e questo per noi aumenta il rammarico perchè potevamo allungare su una diretta concorrente». Capitolo mercato: «Questa è una squadra strutturata bene e tutti i giocatori sono adatti al mio stile di gioco».